Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
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Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı

ABD'nin Florida Eyaleti sakini Zach Moore, spora başvurmadan ve çiftliğinde yetiştirdiği sebze yiyerek 150 kilo zayıflamayı başardı.

01.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:15

Yahoo News'a konuşan 39 yaşındaki Zach Moore, bir zamanlar sadece hazır gıda tüketiyor, kahvaltılarda 3-4 yumurtalı sandviç, öğle yemeğinde pizza, akşamları da sosisli sandviç, hamburger ve patates kızartması yiyordu. Her gün 3-4 tane iki litrelik şişe kola tüketen adam tam 227 kilo ağırlığındaydı.

GIDA ZEHİRLENMESİYLE KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATI DEĞİŞTİ

2013'te gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Moore, yaşananları şöyle anlattı:

"Sürekli kusma ve ishal başladı. Hastanede, öleceğimi düşündüğüm oldu. Hatta eşime ve oğluma veda mektubunu yazdım. Obezitenin öldürdüğünü biliyordum ve oğlumun mezarımı ziyaret etmesini istemiyordum. Sadece daha iyi bir baba olmak istiyordum. Onunla ne oyun oynayabiliyor, ne de ona bir şeyler öğretebiliyordum. Korkunç bir durumdu."

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı

HASTANEDE 20 KİLO ZAYIFLADI

Moore, hastanede bulunduğu süre içinde 20 kilo zayıfladı. Sonra alışkanlıklarını gözden geçirerek karbonhidratlar ve etten vazgeçen adam zayıflamaya devam etti. Bir yıl içinde ağırlığı 177 kiloya düştü.

MİDE AMELİYATI VE SIKI DİYETLE HIZLA KİLO VERDİ

Çok zor geçen ve 7 saat süren mide ameliyatının ardından bir yıl içinde 77 kilo daha veren Moore, çiftçi olmaya karar verdi ve tavuk, ördek, hindi, at ve keçi yetiştirmeye başladı. Çiftliğinde yetiştirdiği sebzelerle beslenen adam şeker, soya, buğday ve glüten içeren ürünlerden uzak durdu.

Yaşadığı yerde olmadığı için spor salonuna gitmediğini söyleyen Moore, zayıflamasına sadece sıkı diyetin yardımcı olduğunu kaydetti.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı

Manşet

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