Spor yaparken poz veren Gizem Karaca, takipçilerini mest etti

04.10.2019 08:52

27 yaşındaki güzel oyuncu Gizem Karaca bir dergi çekimi için spor yaparken poz verdi. Dergiye verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

20 SAYFA RÖPORTAJ VERDİ

Geçtiğimiz yıl İnsanlık Suçu dizisinde rol alan oyuncu Gizem Karaca, Magazin İzmir dergisi için kamera karşısına geçti. Dergi için özel poz veren Karaca, bu pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Spor sevgisinden dolayı çekimin çok güzel geçtiğini söyleyen Karaca, dergiye 20 sayfalık röportaj vermesi içinde "Çok konuşasım varmış" dedi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SENSİN"

Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Gizem Karaca, spor yaparken verdiği pozlarıyla da takipçilerinden tebrik topladı. Oyuncunun fotoğraflarının altına 'Nesin sen abla dünyanın en güzel kadını falan mı?', 'Maşallah çok güzel yaratılmışsın' ve 'Dünyanın en güzel kadını sensin' gibi yorumlar yapıldı.