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Spor Yapanlar Dikkat! Spotify, Size Özel Antrenman Müzikleri Hazırlayacak
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Spor Yapanlar Dikkat! Spotify, Size Özel Antrenman Müzikleri Hazırlayacak

Spor yaparken müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Yanıtınız evetse Spotify'ın yeni özelliğini çok seveceksiniz. Dijital müzik platformu, artık kişiye özel antrenman müzikleri hazırlayacak.

Spor Yapanlar Dikkat! Spotify, Size Özel Antrenman Müzikleri Hazırlayacak
08.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:43

Spor yaparken müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Yanıtınız evetse Spotify'ın yeni özelliğini çok seveceksiniz. Dijital müzik platformu, artık kişiye özel antrenman müzikleri hazırlayacak. Kullanıcılar önceden hazırlanmış workout listeleri yerine o anda yaptıkları spora uygun çalma listelerini dinleyecek. Şirket, yeni açtığı interaktif web sitesi üzerinden "Soundtrack Your Workout" adı altında bu özelliği kullanıma sunacak.

Müzik ve Podcast'ler Bir Arada

İnsanların çoğu spor yaparken müzik dinlemeyi sever. Önde gelen müzik akış servislerinden Spotify'da da "workout playlist" altında toplanmış harika parçalar var ancak bu listeler belli bir antrenman türüne yoğunlaşan, kişiye özel hazırlanmış listeler değil. Yeni açılan site bunun değişeceğini gösteriyor.

Soundtrack Your Workout adında yeni açılan interaktif sayfa, dinleyicilere antrenmanlarını ve tercihlerini tanımlama, sonrasında da çalma listesi oluşturmalarına izin veriyor. Çalma listeleri süresi iki saat ile sınırlı ve listeye şarkıların yanı sıra podcast'ler veya her ikisi birlikte eklenebiliyor. Kullanıcıların yoga, ağırlık, kardiyo ve yürüyüş dahil olmak üzere sekiz farklı egzersiz arasından seçim yapması ve Spotify'a kiminle spor yaptığını (kendi başlarına mı, arkadaşlarıyla birlikte mi, evcil hayvanlarıyla birlikte mi, sevgilileriyle birlikte mi vs) belirtmeleri gerekiyor. Sonrasında his seçimi (hareket geç, hazır, istekli, motivasyon gibi) yapmaları isteniyor. Son olarak dinlemek istedikleri müzik türünü seçiyorlar. Soundtrack My Workout'a tıklandığında çalma listesi hızlı bir şekilde oluşturulmaya başlanıyor.

Spor Özelinde Kişiselleştirilebilir Çalma Listeleri İlk Değil!

Spotify zaten egzersiz çalma listeleri sunuyor ancak yeni seçenek, müzik ve podcast'leri bir araya getiriyor ve antrenmana bağlı olarak değişiyor. Bu arada Spotify'ın egzersiz özelinde kişiselleştirilmiş çalma listesi ilk deneme değil; şirket 2015 yılında da koşucular için bu özelliği sunmuştu ancak birkaç yıl sonra sonlandırdı. Unutmadan, yeni özellik sadece Premium abonelerine sunuluyor.

Kaynak: Tamindir

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