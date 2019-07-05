SPOR Uluslararası Erciyes Dağ Maratonu başladı

KAYSERİ (DHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği ile bu yıl 4'üncüsü organize edilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Vertical Kilometer (VK) yarışları ile başladı.

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan Vertical Kilometer (VK) yarışına 25 sporcu katıldı. Müsabakalar 2 bin 350-3 bin 350 metre arasında bin metre irtifa kat ederek toplamda 4.5 kilometre uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde koşup finiş noktasına ulaştı. Sabah saat 0900'da start alan Uluslararası Erciyes Dağ koşusunda 'Dağların Arslanı' lakaplı milli atlet Ahmet Arslan 48 dakika 6 saniye ile kendi rekorunu kırarak birinci oldu. Hakan Akalp 1 saat 3 dakika ile ikinci olurken, Aykut Kırsay 1 saat 5 dakika da bitiş çizgisine gelerek üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Itır Uz 1 saat 22 dakika ile birinci, Seda Nur Çelik 1 saat 39 dakika ile ikinci Kayseri Erciyes Kış ve Doğa Sporları sporcusu Aydan Nur Karakulak ise 2 saat 19 dakika da yarışı tamamlayarak üçüncü oldu.

Erciyes Dağı'ndaki yarışlar 6 Temmuz Cumartesi günü ise 64K, 25K, 12K ve Çocuk koşusu ile devam edecek. Maratonu'na ülkemizin de içinde bulunduğu Amerika, Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika gibi 10'dan fazla yabancı ülkeden 200'den fazla atlet uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes'te kıyasıya mücadele edecek.

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Kaynak: DHA