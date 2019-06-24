SPOR U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası Bursa'da başladı

Gürkan DURAL BURSA (DHA) - Geçtiğimiz hafta içerisinde Süper Lig'e ev sahipliği yapan Bursa Atıcılar Pisti'nde Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası başladı.

Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası, Bursa'da 240 kadın, 440 erkek olmak üzere toplam 680 atletin katılımıyla birlikte bugün yapılan yarışlarla başladı. İki gün sürecek olan organizasyon boyunca U20'de 38, U23'te ise 36 birincilik unvanı verilecek. Balkan U20 Şampiyonası için seçme niteliğinde organizasyon, ayrıca yaş grubu Avrupa şampiyonaları için atletler adına son baraj geçme şanslarından biri olacak. Yarışların ilk gününde kadın ve erkek sporcular; gülle atma, sırıkla atlama, uzun atlama, 100 metre, 200 metre, 1500 metre, 3 bin metre, 5 bin metre, üç adım atlama, 4x100 bayrak, cirit atma ve disk atma gibi branşlarda kendilerini gösteriyor.

KARADENİZ YARIŞLAR KEYİFLİ GEÇİYOR

Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Karadeniz, yarın da sürecek yarışların keyifli geçtiğini dile getirdi. Buradaki genç sporcuların bir yıllık emeklerinin sonuçlarını alacaklarını söyleyen Karadeniz, yarış katılımının da rekor olduğunu belirterek, 'Kendi yaş gruplarının en iyi atletleri, Bursa'da yarışıyor. Birkaç gün önce de Süper Lig yarışlarında Türkiye'nin en iyi atletleri burada yarıştı. Bursa'da her şey çok güzel. Federasyon başkanımız Fatih Çintimar'a da teşekkür ediyoruz, yarışların Bursa'da düzenlenmesini destekledi. Bursa, en çok lisanslı sporcuya sahip illerden bir tanesi. Bursa'daki Kapalı Spor Salonu'nun da sadece zemini kaldı, en kısa sürede çözeceğiz. Hizmete sunduğumuz zaman Bursa'dan Avrupa şampiyonu, hatta dünya şampiyonu sporcular çıkacak' ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA