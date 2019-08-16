Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Menemenspor: 0 (İlk Yarı)

16.08.2019 21:25

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 4. dakikada Giresunspor'un atağında Ahmet İlhan'ın sağdan şutunda kaleye giden topu Selmani kornere gönderdi. 28. dakikada Ahmet İlhan'ın ara pasında Bekir'in şutu az farkla auta çıktı.

36. dakikada Landel'in rakibine yaptığı faulde atışı kullanan Taşkın'ın şutu Bekir'e çarparak filelerle buluştu. 1-0

STAT: GİRESUN ATATÜRK Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Kapluhan xx Giresunspor: Adriano xx, Numan xx, Muhammet Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Güven xx, Landel xx, Rusescu xx, Muhammet Reis xx, Ahmet İlhan xx, Del Valle Rodriguez xx, Bekir xx Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Özgür Can, Orhan, Tanase, da Silva, Çağlar Teknik Direktör: Erkan Sözeri Menemenspor: Selmani xx, Trtovac xx, Taşkın xx, Mustafa xx, Muhammet Ali xx, Alberk xx, Murat Elkatmış xx, Murat Erdemir xx, Semih xx, Diakite xx, Hüseyin x Yedekler: Erhan, Ali Özgün, İbrahim Sandare, Ali Keten, Tayfun, Ercan, Halil İbrahim, Galip, Furkan Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel Gol: Taşkın (dk. 36) (Menemenspor) Sarı kart: Semih (Menemenspor)

(İHA)

Kaynak: İHA