Spor tesislerini inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Olimpik Yüzme Havuzu'nun tadilatının önümüzdeki 1 aylık süreçte tamamlanacağını ve Ağustos ayından itibaren de hizmete açılacağını belirtti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Olimpik Yüzme Havuzu'nun tadilatının önümüzdeki 1 aylık süreçte tamamlanacağını ve Ağustos ayından itibaren de hizmete açılacağını belirtti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Nalçacı ile birlikte tadilatı devam eden Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'den ve yüklenici firma yöneticilerinden bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 19. Dönem Milletvekili Adnan Türkoğlu'nun zamanında ihale edilen, ancak tamamlanamayan Olimpik Yüzme Havuzu'nu tamamlamanın AK Parti iktidarına nasip olduğunu hatırlattı. Emeklerinden dolayı Adnan Türkoğlu'na da teşekkür eden Milletvekili Ceylan, şahsının da spora olan ilgisinden dolayı sık sık ziyaret ettiği havuzda en büyük eksikliğin yarışmaların yapılması için gerekli olan skorboard olduğuna işaret ederek, "Bunu eksikliği de 500 bin lira gibi bir ücretle tamamladık, bu sayede ulusal ve uluslararası yarışmalar artık şehrimizde yapılmaya başladı" dedi.

Her binanın olduğu gibi Olimpik Yüzme Havuzu'nda da tadilata gerek duyulduğunu anlatan Ceylan, 2019'un Eylül ayında 5 milyon lira ile ihalesi yapılan ve tadilat işlerine başlanılan Olimpik Yüzme Havuzu'nda tadilatın yaşanan pandemi nedeniyle gecikmeli olarak devam ettiğini ifade ederken, çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

'Olimpik yüzme havuzu bu yaz açılacak'

Önümüzdeki 1 aylık süre zarfında tadilat çalışmalarının sona ereceğinin altını çizen Ceylan, "Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkartılan ve bakıma alınan ve tadilat çalışmalarına başlanılan Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar son aşamaya geldi. Daha erken tarihte tamamlanması düşünülen Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle biraz yavaş yürüdü. Tadilat sırasında büyük çatı, soyunma odaları ve engelli asansörü komple tekrar yapıldı. Ancak son günlerde yapılan çalışmalarla tadilat çalışmalarında yaklaşık 1 aylık bir süre kaldı. Buna karşılık birçok gencimizin faydalandığı havuzda faaliyetler bu yaz döneminde başlayacak. Tadilat yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'Futbol karşılaşmaları gelecek sezon yeni stad'da oynanacak'

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Ahmet Sami Ceylan, yeni stadyumun yapımın tamamladığını ve Çorum FK'nın 2020-2021 sezonunda maçlarını burada oynayacağını açıkladı.

Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki incelemeler sırasında çeşitli konular hakkında açıklamalar yapan Milletvekili Ceylan, Çorum Belediye tarafından yaptırılan ve Spor Bakanlığı'na devri söz konusu olan yeni stadyum ile ilgili de son bilgileri paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte bir araya geldiklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, herkesin merak ettiği konulardan biri olan yeni stadyumla ilgili olarak son noktayı koydu.

2020-2021 sezonunun başlamasıyla birlikte Çorum FK'nın maçlarını yeni stadyumda oynayacağının altını çizen Ceylan, "2020-2021 sezonu hangi ayda başlar bilmiyorum. Bildiğim tek şey Çorum FK maçlarını yeni sezonda burada oynayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

'Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadı'nın yerine millet bahçesi yapılacak'

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve diğer sentetik sahaların yerine Millet Bahçesi yapılacağını belirterek, amatör maçların oynanması için de alternatif sahaların yapılacağını açıkladı.

Eski stadyumun yerinin nasıl değerlendirileceği konusuna da açıklık getiren Milletvekili Ceylan, Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nın yerine Millet Bahçesi yapılacağını belirtti. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, burada bulunan ve amatör kulüplerin kullandığı 1 ve 2 No'lu sahaların yerine alternatif sahalar yapacaklarını kaydetti.

Konuyla ilgili olarak daha önce bakanlık nezdinde yaptıkları görüşmelerde Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadyumunun yerine çok kapsamlı bir Millet Bahçesi yapılacağını ifade eden Ceylan, bu alanda bulunan 1 ve 2 No'lu sahaların yerine alternatif sahaların yapılması ve amatör kulüplerin mağdur edilmemesi adına çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

'Çorum'da pozitif vaka sayımız bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı'

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Olimpik yüzme havuzu'nda yaptığı incelemelerin ardından Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Tüm dünyanın bir numaralı gündemi olan Koronavirüs salgını ile ilgili Çorum'daki durum hakkında açıklama yapan Milletvekili Ceylan, "Şuanda ilimizdeki vaka sayısı 1 elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumda. Koronavirüs salgının ilk günlerinde ilimizde mevcut iki hastane vardı. Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni gözden geçirdik ve pandemi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizi bu iş için uygun gördük. Buna karşılık doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın da yeterliliğini gördük" bilgisini paylaştı.

Milletvekili Ceylan, "Şuan ilimizde vaka sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Buna karşılık ne yazık ki, 9 vatandaşımızı kaybettik. Bunların bazıları yurt dışı ve umreden gelen insanlarımızdı. Kendilerine başsağlığı, yakınları ve ailelerine de sabırlar diliyorum. Halen hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Cenabı Allah bizi bir daha böyle sınavlara tabi tutmasın" açıklamasında bulundu.

Bu süreçte görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan başta Sağlık İl Müdürü ve tüm sağlık çalışanlarını cani gönülden kutlayan Milletvekili Ceylan, "Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 18 yıldır sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ortadadır. Bazı şeyleri anlatmamıza rağmen anlamayanlara inat, ülkemiz gelişmiş diye tabir edilen birçok ülkeden sağlık alanında çok ama çok ileride olduğunu bu süreçte ortaya çıkmıştır" dedi.

Ceylan ayrıca, şu an Çorum'da tedavi gören 1 entübe hasta bulunduğunun da altını çizdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA