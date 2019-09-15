Spor teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi

Spor teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi

TEB 12 Yaş Kızlar ve Erkekler Türkiye Tenis şampiyonası sona erdiErcan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)- Ankara'da, 185 sporcunun katıldığı 12 yaş Kızlar ve Erkekler TEB Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.

15.09.2019 13:59

TEB 12 Yaş Kızlar ve Erkekler Türkiye Tenis şampiyonası sona erdi

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA)- Ankara'da, 185 sporcunun katıldığı 12 yaş Kızlar ve Erkekler TEB Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.

Ankara Tenis Kulübü kortlarında 7 Eylül'de başlayan elemelerin ardından Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakaları bugün yapıldı. Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Tek kızlarda: 1. Nisan Can, 2. Simay Keleş

Çift kızlarda: 1. Elif Sandıkçı-Alanur Heper, 2. Melisa Uğur-Irmak Öztürk

Tek erkeklerde: 1. Haydar Cem Gökpınar, 2. Demir Halisdemir

Tek erkeklerde: 1. Mert Metin Kasap-Egemen Karaman, 2. Rüzgar Yünten-Cem Chrıstopher Küçükhüseyin

Şampiyona sonunda sporculara kupalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.

Spor teb 12 yaş kızlar ve erkekler türkiye tenis şampiyonası sona erdi
Kaynak: DHA
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