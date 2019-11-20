Spor sivassporlu uğur çiftçi: çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

20.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:05

Sivassporlu Uğur Çiftçi: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, "Kayserispor maçından galip gelerek önümüzdeki maçlara hazırlanmak istiyoruz. Bu çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı ve yönetimi mutlu ederek Sivasspor'u iyi yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, "İyi bir gidişatımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kayserispor maçı bizim için çok önem taşıyor. Lideriz evet ama lideriz diye söylememize gerek yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu da bize başarıyı getiriyor. İnşallah elimizden geleni yaparak Kayserispor maçından galip gelerek önümüzdeki maçlara hazırlanmak istiyoruz. Bu çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı ve yönetimi mutlu ederek Sivasspor'u iyi yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

"TAKIM SEÇİP OYNAMIYORUZ"

Kayserispor'un ligdeki durumuyla ilgilenmediklerini ifade eden Çiftçi, "Rakip zor durumda ama bu bizi ilgilendirmiyor. Biz normal maçımıza hazırlanıyoruz. Ona göre oynuyoruz. Takım seçip oynamıyoruz. Büyük takımmış veya alt takımmış bizi ilgilendirmiyor. Her rakibi aynı görüp ona göre oynuyoruz" diye konuştu.

Takımdaki ortamın başarıyı getirdiği aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Arkadaşlık, ortam iyi olunca başarı, çalışma her şey bir araya geliyor ve Allah'a çok şükür iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA