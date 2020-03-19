SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
Denizlispor, Sivasspor, DHA, Güncel

SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdüMert Taha VAROL / SİVAS,(DHA) -Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

19.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:13
SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mert Taha VAROL/ SİVAS,(DHA) -

Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, ligin 27'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural ve Emre Kılınç katılmadı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti Haberler
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı Haberler
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Ali Babacan İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Metin Oktay Burak Yılmaz
Daha Fazla Mart Ateş Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 16:25:47. #1.15#
title