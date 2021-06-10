Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti

Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Filipinler'de yaşanan taciz olayı büyük infiale neden oldu. Videoda, spor salonunda halter çalışan Fern isimli kadının, spor hocasının tacizine uğradığı anlar yer alıyor. Spor hocası, halter çalışan kadının arkasına yaklaştıktan sonra kalçalarına dokunuyor.

Filipinler'de yaşayan 22 yaşındaki Fern isimli kadın, sürekli gittiği spor salonunda kendisini birden fazla kez taciz eden spor hocasının tacizlerini kanıtlamak amacıyla plan kurdu. Kadın, halter çalıştığı sırada arkasına da bir kamera yerleştirdi. Bu sırada kadının arkasına yaklaşan spor hocası, Fern'in spor yaptığı alandan geçerken, bir anlık duraksayıp genç kadının kalçalarına dokundu.

KISA SÜREDE 5 MİLYON İZLENDİ

Fern isimli kadın, kayıt altına aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, diğer kadınlara uyarıda bulundu. Fern aynı spor hocasının kendisinin yanı sıra spor salonundaki diğer kadınlara da çok kez tacizde bulunduğunu söyledi. Kısa sürede elden ele yayılan video, 5 milyon izlenmeye ulaştı.

POLİSE ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRDİLER

Fern isimli kadın, bir takipçisinin "Neden şikayetten vazgeçtin" şeklindeki sorusunu da yanıtladı. Talihsiz kadın, spor salonu yetkililerinin kendisine ulaştığını ve bir daha aynı olayın yaşanmaması sözünü aldıktan sonra konuyu polise iletmekten vazgeçtiğini söyledi.

Diğer yandan Fern isimli kadın, taciz anlarında kameranın açık olduğunun spor hocası tarafından bilinmediğini ve tacizi kanıtlamak için plan kurduğunu aktardı.

Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti
Brezilya polisinin 18 yaşına giren 'azılı hırsız' için düzenlediği doğum günü partisi gündem oldu
Brezilya polisinin 18 yaşına giren "azılı hırsız" için düzenlediği doğum günü partisi gündem oldu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Atilla Taş Hazal Kaya Hasibe Eren
Spor Ersun Yanal Nihat Özdemir Roland Garros Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 21:23:41. #1.16#

title