Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti

Filipinler'de yaşanan taciz olayı büyük infiale neden oldu. Videoda, spor salonunda halter çalışan Fern isimli kadının, spor hocasının tacizine uğradığı anlar yer alıyor. Spor hocası, halter çalışan kadının arkasına yaklaştıktan sonra kalçalarına dokunuyor.

Filipinler'de yaşayan 22 yaşındaki Fern isimli kadın, sürekli gittiği spor salonunda kendisini birden fazla kez taciz eden spor hocasının tacizlerini kanıtlamak amacıyla plan kurdu. Kadın, halter çalıştığı sırada arkasına da bir kamera yerleştirdi. Bu sırada kadının arkasına yaklaşan spor hocası, Fern'in spor yaptığı alandan geçerken, bir anlık duraksayıp genç kadının kalçalarına dokundu.

KISA SÜREDE 5 MİLYON İZLENDİ

Fern isimli kadın, kayıt altına aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, diğer kadınlara uyarıda bulundu. Fern aynı spor hocasının kendisinin yanı sıra spor salonundaki diğer kadınlara da çok kez tacizde bulunduğunu söyledi. Kısa sürede elden ele yayılan video, 5 milyon izlenmeye ulaştı.

POLİSE ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRDİLER

Fern isimli kadın, bir takipçisinin "Neden şikayetten vazgeçtin" şeklindeki sorusunu da yanıtladı. Talihsiz kadın, spor salonu yetkililerinin kendisine ulaştığını ve bir daha aynı olayın yaşanmaması sözünü aldıktan sonra konuyu polise iletmekten vazgeçtiğini söyledi.

Diğer yandan Fern isimli kadın, taciz anlarında kameranın açık olduğunun spor hocası tarafından bilinmediğini ve tacizi kanıtlamak için plan kurduğunu aktardı.