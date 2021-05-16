Spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede spor salonları (fitness salonları) açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede spor salonları (fitness salonları) açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılıyor?

Spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede spor salonları (fitness salonları) açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vatandaşlar kademeli Spor salonları açık mı, fitness salonları açık mı merak etti. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede spor salonları (fitness salonları) açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılıyor? Ayrıntılar haberimizde...

Spor salonları açık mı? Fitness salonları açık mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Yayımlanan genelgede birçok işletme için maddeler yer aldı. Bu işletmelerden birisi de spor salonları ve fitness salonları oldu. Peki, Spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede sopr salonları, fitness salonları açık olacak mı yoksa kapalı mı kalacak?

SPOR SALONLARI VE FİTNESS SALONLARI AÇIK MI KAPALI MI?

Yayımlanan genelgeye göre spor salonları ve fitness salonları kapalı olacaktır.

Genelgedeki detaylar şu şekilde:

"3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir. - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir."

Buna göre spor salonları, fitness salonları vb. yerler kademeli normalleşme döneminde kapalı olacaktır.

KADEMELİ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sonrası tüm Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçiliyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar uygulanacak bu yeni döneme ait bir genelge yayımladı. Genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede spor salonları (fitness salonları) açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 18:37:23. #1.13#

title