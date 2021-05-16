Spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede spor salonları (fitness salonları) açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılıyor?

Kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vatandaşlar kademeli Spor salonları açık mı, fitness salonları açık mı merak etti. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede spor salonları (fitness salonları) açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılıyor? Ayrıntılar haberimizde...

Spor salonları açık mı? Fitness salonları açık mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Yayımlanan genelgede birçok işletme için maddeler yer aldı. Bu işletmelerden birisi de spor salonları ve fitness salonları oldu. Peki, Spor salonları açık mı? Kademeli normalleşmede sopr salonları, fitness salonları açık olacak mı yoksa kapalı mı kalacak?

SPOR SALONLARI VE FİTNESS SALONLARI AÇIK MI KAPALI MI?

Yayımlanan genelgeye göre spor salonları ve fitness salonları kapalı olacaktır.

Genelgedeki detaylar şu şekilde:

"3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir. - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir."

Buna göre spor salonları, fitness salonları vb. yerler kademeli normalleşme döneminde kapalı olacaktır.

KADEMELİ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sonrası tüm Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçiliyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar uygulanacak bu yeni döneme ait bir genelge yayımladı. Genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.