Spor Programında Mehmetçik'e "Asker Üniformalı" Destek

Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonunda yayınlanan spor programının sunucu ve yorumcusu, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek amacıyla asker üniformasıyla ekrana çıktı.

Kanal 58 Spor Müdürü ve Spor Aktif programının sunucusu Mustafa Ateş ile yorumcu Bekir Kurt, programı giydikleri asker üniformasıyla sundu.

Program boyunca teröre tepki gösteren Ateş, Zeytin Dalı Harekatı'nın önemine dikkati çekti. İnsanların huzuru ve rahatını güvenlik güçlerine borçlu olduğunu vurgulayan Ateş, "Bugün biz burada bu programları yapıyorsak, bu yayınları gerçekleştiriyorsak kahraman Mehmetçiğimizin vermiş olduğu mücadele sayesindedir." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ve vatan savunmasında görev alan tüm Mehmetçiklerin yanında olduklarını dile getiren Ateş, "Hem ülkemizde hem de sınırlarımız dışında yaşayan mağdurların haklarını korumak, onların barış ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'de yaptıkları Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz, yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek istiyoruz. Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız." diye konuştu.

İzleyiciler de mesajlarıyla duyarlı davranışlarından dolayı program sunucusu ve yorumcuya teşekkür etti.