SPOR Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah'tan taraftara destek çağrısı SPOR Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah'tan taraftara destek çağrısıSerhan TÜRK - Beşiktaş Kulübü'nün Bırakmam Seni destek kampanyası çerçevesinde HelpSteps ile yaptığı iş birliğinin tanıtım toplantısında siyah beyazlı futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah, basın mensuplarına...

SPOR Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah'tan taraftara destek çağrısı

Serhan TÜRK - Beşiktaş Kulübü'nün Bırakmam Seni destek kampanyası çerçevesinde HelpSteps ile yaptığı iş birliğinin tanıtım toplantısında siyah beyazlı futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı taraftarların uygulamayı indirerek kulübe destek vermelerini beklediğini dile getiren Oğuzhan Özyakup, Futbolcular olarak maçlarda ve idmanlarda koşarak takıma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız da yürüyerek katkı sağlayabilir. Elimizden ne geliyorsa camiamız için yapmamız gerekiyor ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAMIZ GEREKİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacakları maça değinen Özyakup, Kısa bir kamp dönemi oldu. Ağır idmanlar yaparak hazırlanıyoruz. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekiyor. Hem futbolcunun kariyerinde oynayabileceği üst düzey bir turnuva. Ligde de hedefimiz şampiyonluk olacak. Güzel bir oyuncu grubumuz var. Umarım hepimiz adına hayırlı bir sezon olur dedi.

FUTBOLCULAR İDMANDAN ÇOK MAÇ YAPMAK İSTER

Bu sezon ligin 21 takımla oynanması ve yoğun bir maç takvimi yaşanacak olmasıyla ilgili Oğuzhan Özyakup, şunları söyledi Futbolcular idmandan çok maç yapmak ister. 3-4 günde bir maç oynamak güzel. Mağlubiyetten sonra ertesi gün bir maç daha ister futbolcu. Çoğu futbolcu öğle saatlerinde maç oynamayı arzular. Hem bütün gün maçı beklemiyorsunuz ve belli bir kitleye odaklanmıyorsunuz. Kadın-erkek herkes izleyebiliyor. Öğle saatlerinde maç yapmak güzel.

HOLLANDA'DA TAMAMEN SIFIRLANIP GELDİM

Kiralık olarak forma giydiği Hollanda'dan iyi döndüğünü kaydeden Oğuzhan Özyakup, Takımdan ayrılmadan önceki dönemde bazı şeyler istediğim gibi olmadı. İki sene burada şampiyonluk gördüm, ondan önce de zor dönemler yaşadım. Hollanda'da tamamen sıfırlanıp geldim. 15 yaşında Hollanda'yı terk etmiştim. Yıllar sonra evde oldum. O dönem de pandemiye denk geldi. Sergen hocamla gitmeden önce görüşme olmuştu ama o an yapmam gereken oydu. Karşı tarafa da sözüm vardı. Kendime güvenim tam. Burada çok zor dönemler gördüm. Zirveyi gördüm, Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar gördüm. Benim de Beşiktaş'ın da hedefi her zaman en yukarısıdır açıklamasını yaptı.

MENSAH BEŞİKTAŞ AİLESİNE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Siyah beyazlı ekibin yeni transfer Bernard Mensah ise Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bizler sahada koşarak takıma destekte bulunmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız da saha dışında destekte bulunsunlar diye konuştu.

HEPİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ OYNAMAK İSTİYORUZ

PAOK ile oynanacak maç ile ilgili gelen soruya Mensah, Adaptasyon sürecinde bana yardımcı olan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu seviyede kalmak zor. En üst seviyede hedeflemiştim. Eleme için çalışmalar devam ediyor. Hepimiz Şampiyonlar Ligi oynamak istiyoruz. Kendime güveniyorum. Hazırım ama tercih hocamızın. Geleceğimizi Beşiktaş'ta görüyorum yanıtını verdi.

EVİMDE OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM

Mensah son olarak Beşiktaş'ı tercih etmesi ve transfer süreci ile ilgili de Türkiye'ye geldiğimden beri oynamak istediğim bir kulüpteyim. Sonuçta buradayım. Doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Evimde olduğumu hissediyorum diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA