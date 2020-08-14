SPOR Mehmet Özdilek Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Mehmet Özdilek Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil

SPOR Mehmet Özdilek: Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil'Eksiklerimiz var''Ömer Şişmanoğlu ve Sehic'in takımda kalması için fedakarlık yaptık''Gelecek oyuncularla hemen çalışmaya başlamamız lazım'İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - BB Erzurumspor Teknik...

14.08.2020 22:34 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:41

SPOR Mehmet Özdilek: Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil

'Eksiklerimiz var'

'Ömer Şişmanoğlu ve Sehic'in takımda kalması için fedakarlık yaptık'

'Gelecek oyuncularla hemen çalışmaya başlamamız lazım'

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 'Şampiyonluktan sonraki süreç çok kısa bir süreç. Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda da kolay değil. Lige de baktığımızda takımların hepsi birbirinden futbolcu alıyor. Bizim de oyuncu havuzumuz var. Sabırla transferlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Kulübünde buna yönelik ekonomik planlaması var' dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, bugün gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir haftadır çalışmaların devam ettiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, 'Yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Şampiyonluktan sonra aramızdan ayrılan futbolcularımız oldu. Birçok bölgeye oyuncu ihtiyacımız var. Bununla ilgili netleşen bir oyuncumuz oldu o da Arturo Mina. Bunun dışında Juju ve Obertan ile tekrardan anlaştık. Başkanımız ve yönetim kurulunun görüştüğü birçok oyuncu var ama netleşen bir şey yok. Çok kısa bir süre sonra lig başlayacak bunun için oyuncuları acilen kadromuza katmamız gerekiyor' diye konuştu.

'EKSİKLERİMİZ VAR'

Özdilek, bu senenin diğer senelerden çok daha farklı olacağını vurgulayarak, 'İlk defa 21 takımla oynanacak ve 40 haftalık bir periyot olacak. Çok yoğun bir maç trafiği olacak kolay değil. Takım organizasyonunu doğru yapmamız gerekiyor. Yapacağımız transferlerin takıma dahil olması çok önemli. Baktığımız zaman Mina dışında aramıza katılan bir oyuncu yok. Buda kolay bir durum değil. Şu an 12 oyuncuyla çalışıyoruz eksiklerimiz var' ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARI BURAYA GETİRMEK KOLAY DEĞİL'

'Taraftarların sakin kalmasını istiyorum' diyen Mehmet Özdilek, 'Şampiyonluktan sonraki süreç çok kısa bir süreç. Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda da kolay değil. Lige de baktığımızda takımların hepsi birbirinden futbolcu alıyor. Bizim de oyuncu havuzumuz var. Sabırla transferlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Kulübünde buna yönelik ekonomik planlaması var. Yabancı kuralı bir sene ertelendi. Buna yönelik bizimde kadromuza katmak istediğimiz yabancı oyuncular var' dedi.

'ÖMER ŞİŞMANOĞLU VE SEHİC'İN TAKIMDA KALMASI İÇİN FEDAKARLIK YAPTIK'

Ömer Şişmanoğlu ve Sehic'in kalması için fedakarlık yaptıklarını dile getiren Mehmet Özdilek, 'Sehic de takıma veda etti. Sehic çok önemli ve karakterli bir oyuncu. Geçen sene birçok teklif almasına rağmen burada takımda kaldı. Sehic'in ayrılması önemli bir kayıp bizim için. Kalması için de çok büyük fedakarlık yaptık. Sonuç olarak bir tercih yaptı ona saygı duyuyorum. Ömer Şişmanoğlu da dün veda etti. İki oyuncuda bizim için çok değerliydi. Şampiyonlukta önemli etkileri var. Diğer oyunculara da haksızlık yapmamak lazım bir takımın başarısıydı. Ömer'in kalmasını da istedim. Ona da söyledim ama transfer sürecinde oyuncuların tercihleri oluyor. Son haftalarda performansı ve attığı gollerle takımı önemli yerlere taşıdı' açıklamasında bulundu.

'GELECEK OYUNCULARLA HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMAMIZ LAZIM'

Transfer süreci hakkında da konuşan Özdilek, 'Transfer süreçleri bütün takımlar için sancılı geçer. Kulüpler oyuncuyla anlaşır. Oyuncuda tamam der sonra bakarsınız olmaz. Bu süreç zor süreçtir. Lige çıkan 3 takımdan biriyiz, dolayısıyla gelecek oyuncularla hemen çalışmaya başlamamız lazım. Oyuncuların takım arkadaşlarını ve şehri tanıması gerekiyor. Adaptasyon sürecinin uzaması zaman zaman sıkıntılar yaratabiliyor' diye konuştu.

SPOR Mehmet Özdilek Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Güncel
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Dünya
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden...
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı Güncel
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim 3. Sayfa
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor Dünya
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Rusya'da soyunma odasına getirilen ayı, futbolculara büyük korku yaşattı
Rusya'da soyunma odasına getirilen ayı, futbolculara büyük korku yaşattı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı
Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastım yoktu
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Yeşim Salkım Demet Akalın Orlando Bloom Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Gündem Manşetler Genç Kaza
Şu an buradasınız: SPOR Mehmet Özdilek Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 22:41:22. #1.14#
title