SPOR Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
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SPOR Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi

SPOR Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdiHüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçen Macaristan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı stadyumu gezdi.

02.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:55

SPOR Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçen Macaristan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı stadyumu gezdi. Yaklaşık 15 dakika stadyumda gezen futbolcular daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

SPOR Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi

Kaynak: DHA

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