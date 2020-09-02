SPOR Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
SPOR Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdiHüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçen Macaristan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı stadyumu gezdi.
02.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:55
SPOR Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçen Macaristan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı stadyumu gezdi. Yaklaşık 15 dakika stadyumda gezen futbolcular daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: DHA