SPOR Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdüTolga YANIK / KONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

Tolga YANIK/ KONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

Kaynak: DHA