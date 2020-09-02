SPOR İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir'de kampa girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir'de kampa girdi

SPOR İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir'de kampa girdiEngin ÖZMEN-Caner AKSUESKİŞEHİR,(DHA)- İŞİTME Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcuları, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılması planlanan dünya şampiyonasına hazırlık süreci kapsamında Eskişehir'e kampa girdi.

02.09.2020 07:59 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:06

SPOR İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir'de kampa girdi

Engin ÖZMEN-Caner AKSUESKİŞEHİR,(DHA)- İŞİTME Engelliler Tekvando Milli Takımı sporcuları, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılması planlanan dünya şampiyonasına hazırlık süreci kapsamında Eskişehir'e kampa girdi. İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı üst kurulu üyesi Mehmet Ayaz, 'Geçen yıl Avrupa şampiyonasına katılan sporcularımızı burada kampa aldık. Verimli bir kamp süreci geçirmeyi umuyoruz. Bu kamp, pandemi sürecindeki ilk kampımız olacak' dedi.

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, pandemi sürecinin ardından ilk kez Eskişehir'de kampa girdi. 10 sporcunun yanı sıra 4 antrenörün yer aldığı kampta sporcular Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda çalışmalara başladı. 6 Eylül'e kadar sürecek ilk kamp sürecinin dünya şampiyonasına hazırlık niteliği taşıdığını ifade eden İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı üst kurulu üyesi Mehmet Ayaz, 'Bugün itibarı ile Eskişehir'de Poomse kampımız başladı. Poomse kampımıza sosyal mesafemizi koruyarak ve maskelerimizi takarak 5 Eylül'e kadar devam edeceğiz. 6 Eylül'de de Poomse Türkiye şampiyonası olacak. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na katılan sporcularımızı burada kampa aldık. Verimli bir kamp süreci geçirmeyi umuyoruz' şeklinde konuştu.

Kampın pandemi sürecinin ardından ilk kez düzenlendiğini kaydeden Ayaz, Bu kamp, pandemi sürecindeki ilk kampımız olacak. Bu kampımızla beraber ilerleyen günlerde üç kamp daha yapmayı düşünüyoruz. 2021 yılı Mart ayında dünya şampiyonası ve sonrasında olimpiyatların olma olasılığı çok yüksek. Şu an ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Biz de bu şampiyonaya sporcularımızla, antrenörlerimizle, federasyonumuzla en iyi şekilde hazırlanıp olimpiyat şampiyonu olan takımımızı tekrar zirveye taşıyıp olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz? diye konuştu.

Kampta 10 sporcuya Dilek Karakuyulu, Mehmet Ayaz, Bengü Alkan ve Fatma Törehan antrenörlük yapıyor.

SPOR İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir'de kampa girdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Mfö Demet Şener Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Ricardo Quaresma Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Adana Eylül Düğün
Şu an buradasınız: SPOR İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir'de kampa girdi - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 08:06:16. #1.15#
title