SPOR İnegölspor top başı yaptı
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SPOR İnegölspor top başı yaptı

SPOR İnegölspor top başı yaptıYavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarında, uzun bir sürenin ardından ilk kez top başı yaptı.

12.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:08

SPOR İnegölspor top başı yaptı

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarında, uzun bir sürenin ardından ilk kez top başı yaptı.

Antrenman sonrası açıklama yapan teknik direktör Murat Yoldaş, 3 aydır sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını kaydetti.

Hem mantel olarak hem de fiziksek olarak sıkıntı içerisinde olduklarını belirten Yoldaş, Tabii önce ülke insanımıza ve İnegöl halkına geçmiş olsun demek istiyorum. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah bu sıkıntılı dönemi atlatacağız. Tabii bizim için önemli olan federasyonun şimdilik 18 Temmuz itibariyle oynatacağı maçlarla ilgili statü henüz belirlenmedi. Bir sürü söyledikleri varyasyonlar var. Ama henüz netleşmiş bir durum yok. Sonuçta her iki şekilde de bizim antrenmanlara başlayıp açıklanacak pozisyona göre hazırlanmamız gerekiyordu, onun için toplandık. Hayırlısı olsun inşallah dedi.

Yaklaşık 40 günlük bir zamanlarının bulunduğunu belirten Yoldaş, En iyi şekilde hazırlanıp, açıklanacak duruma göre de hareket edeceğiz. Tabii bizde merak ediyoruz. Çok gecikmiş bir durum bu. Hayırlısı olsun. Alacakları her türlü karara saygılıyız tabii ki. Biz tamamen buradaki çalışma ekibimizle ilgili bir izolasyona girdik. Tesislerimize girişimiz çıkışımız yok. Ziyaretçi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bütün oyuncularımız, masörümüz, malzemecimiz, doktorumuz, her türlü çalışanımız burada 15 gün çalışacağız. İkinci etap 28-29'unda başlayacak. O zamana kadar bir karantina gibi izolasyon yaşayacağız ifadelerini kullandı.

SPOR İnegölspor top başı yaptı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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