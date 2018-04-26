Spor Hayattır" Etkinliği Öğrencilerle Buluştu

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin birlikte organize ettiği "Sporla iletişimdeyiz" programının ilk etkinliği "Spor hayattır", Çiğiltepe Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende okul öğrencilerine Atletizm, Badminton ve Tenis Federasyonlarının katkılarıyla çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün de destek verdiği etkinlikte konuşan şube başkanı Bakırcıgil, öğrencilere "Çevrenizi ve dostlarınızı spora davet edin." çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sıkıntı çektiği, maddi ve manevi kayıplar yaşadığımız madde bağımlılığından uzak durmanız gerekiyor. Büyüklerin de buna yardımcı olması gerekiyor. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklarımızın spor yapması gerekiyor."

MKE Ankaragücü futbolcusu Yusuf Abdioğlu da törendeki konuşmasında, "Ankara'nın en büyük değeri Ankaragücü'nün bir bireyi olarak buradayım. Madde bağımlılığından uzak durursanız geleceğiniz güzel olur." ifadelerini kullandı.

Uzman doktor Erhan Oktay da etkinlikte öğrencilere madde bağımlılığı konusunda bilimsel açıklamalarda bulundu.