Spor Giyimde Dilek Arslan Dilber Tasarımları Büyük İlgi Görüyor
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Spor Giyimde Dilek Arslan Dilber Tasarımları Büyük İlgi Görüyor

26.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:31
Spor Giyimde Dilek Arslan Dilber Tasarımları Büyük İlgi Görüyor

Moda dünyasının ünlü isimleri arasında yer alan Dilek Arslan Dilber, son zamanlarda adından spor giyimde söz ettiriyor.

Ünlü tasarımcı Dilber, geçen yıl kurduğu pareo satış markası üzerinden tasarımları ile geniş kesimlere ulaşmayı başarıyorken, şimdi de tasarımlarını spor giyime taşıyarak spor giyim severler tarafından dikkat çekiyor.

Yaptığı tasarımlar ile moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Dilber, özellikle beachwear tarzındaki tasarımları ile geniş kesimlerin ilgisini çekmiştir. Spor giyim konusunda da yine iddialı olan ünlü ismin kendi adını taşıyan spor giyim mağazası açıldığı ilk gün satış rekorları kırmayı başardı.

Spor Giyimde Dilek Arslan Dilber Tasarımları Büyük İlgi Görüyor

Spor Giyimde de İddialı

Sunmuş olduğu tasarımlar ile birlikte moda severlerin dikkatini çeken Dilek Arslan Dilber, yeni açmış olduğu spor giyim mağazasında da adından söz ettirmek istiyor. Mağazasının açılması sonrasında yoğun ilgi gören Dilber, tasarımlara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özellikle moda dünyasında tanındıktan sonra kendisine pek çok televizyon programından da teklif gelen Dilek Arslan Dilber, spor giyim mağazasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Bir zaman önce dünya turuna çıkan ve farklı ülkelerde bulunarak buralardaki moda tasarımlarını da yakından inceleyen Dilber, deneyimi sayesinde moda severlere özel tasarımlar sunmaya devam ediyor. Spor tasarımlar ile daha da geniş bir kreasyon yaratacağını ifade eden tasarımcı, zaman geçtikçe tasarımlarına gösterilen ilginin çok daha fazla artış göstereceğini tahmin ediyor.

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