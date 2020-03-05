Spor ev hanımından sivasspor'a şampiyonluk türküsü
SPOR Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsüUğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ / SİVAS, (DHA) - Sivas'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak için türkü besteledi.
SPOR Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsü
Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/ SİVAS, (DHA) - Sivas'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak için türkü besteledi. Mızrak'ın bestelediği 'Şampiyonluk geliyor' türküsü büyük beğeni topladı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak isteyen ve hobi olarak şiir yazıp, kahramanlık türküleri besteleyen ev hanımı Hülya Mızrak, Yiğidolar'a şampiyonluk yolunda destek olmak amacıyla türkü yaptı. 6 kıta, 30 mısradan oluşan türküye 'Şampiyonluk geliyor' adını verdi. Şampiyonluk türküsü dinleyenler tarafından beğenildi.
"ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"
Genellikle şiir ve kahramanlık türküleri yazdığını söyleyen Hülya Mızrak, "Son zamanlarda kahramanlık türküleri yazmaya başladım. Sonra Sivasspor'un başarılarını görünce şampiyonluk türküsünü hak ettiğini düşündüm. Türkü besteleyip destek olmak istedim. Böyle başladım. Güzel de bir melodi çıktı. Ben elimden geldiğince Sivasspor'a destek olmak istedim. Şampiyon olacak diye bekliyoruz. Bestemiz 6 kıtadan oluşuyor. Normalde 4 kıtasını bir günde yazdım. Sonra da farklı dizeler aklıma geldi. Böyle bir beste ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluk geliyor" türküsünün sözleri ise şu şekilde:
Şahlandı da Anadolu kangalı
Yıktı geçti tanımıyor engeli
Hazırlansın Zara, Ulaş, Kangal'ı
Hele hele hele Yiğidolar geliyor
Hele hele hele Sivasspor geliyor
Sevdalıyız kırmızıyla beyaza
Aldırmayız kara kışa ayaza
O kupayı alacağız bu yaza
Hele hele hele Yiğidolar geliyor
Hele hele hele Sivasspor geliyor
Gardaşlara yapın Sivas köftesi
Bu hafta da şampiyonluk haftası
Çalınıyor davulların çiftesi
Hele bakın hele yiğidolar geliyor
Hele bakın hele şampiyonluk geliyor
Çalsın gayri hakemlerin düdüğü
Kapatılsın haksızlığın gediği
Olmayacak baronların dediği
Hele hele hele Yiğidolar geliyor
Hele hele hele şampiyonluk geliyor
On bir yiğit bir de teknik direktör
Bu takımı mağlup etmek vallah zor
Sivas'ımı kimseler görmesin hor
Hele hele hele şampiyonluk geliyor
Hele bakın hele Sivasspor geliyor
Kaynak: DHA