SPOR Düğünde iyi oynamayan hakeme kırmızı kart gösterdi

Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

Kahramanmaraş'ta, Esra Köker (28) ile hayatını birleştiren futbol hakemi Adem Şahan (32), düğünde iyi oynamadığı için arkadaşı Ömer Lütfi Güldoğan'dan kırmızı kart gördü.

Kahramanmaraş B Klasman Yardımcı Hakemi Adem Şahan, dün akşam düzenlenen düğün töreninde hayatını Esra Köker ile birleştirdi. Yakınlarının ve arkadaşlarının katıldığı düğünde hakem arkadaşı Ömer Lütfi Güldoğan, hakem Adem Şahan'a kırmızı kart gösterdi. Sahalarda futbolculara gösterdiği kırmızı katı kendi düğününde eşinin yanında gören Şahan şoke oldu. Arkadaşları, düğünde iyi oynamadığı için Şahan'a kırmızı kart gösterdiklerini söyledi. Adem Şahan ise Hakemler iyi oynamaz, iyi yönetir diye cevap verdi.

UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK

Eşiyle birlikte düğün öncesi dış fotoğraf çekimini 12 Şubat Stadyumu'nda yapan Adem Şahan ise kırmızı kartı görünce çok şaşırdığını söyledi. Sahalarda futbolculara gösterdiği kırmızı kartın bir gün kendisine gösterileceğini hiç beklemediğini belirten Şahan, Sahada göstermiş olduğumuz kırmızı kartı düğünümde görmem gerçekten beni çok şaşırttı. Böyle bir şey beklemiyordum. 14 yıldır hakemlik yapıyorum ve ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Bu kırmızı kart, bizim için unutulmaz bir anı olacak diye konuştu.

Kaynak: DHA