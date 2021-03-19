Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi
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Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi

19.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:48

Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, BeIN Sports sunucusu Seyhan Şaşko ile nikah masasına oturdu. Çiçeği burnunda çiftin, nikah törenlerinde çekilen mutlu kareleri ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko, aile arasında kıyılan nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Koronavirüs tedbirleri gereği düğün yapmayan çiftin törenine aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. İkilinin nikah şahitliğini ise spor yorumcusu Güntekin Onay yaptı.

Beykoz'da düzenlenen nikah törenine, Ali Gültiken, Tümer Metin, Ayhan Akman ve Gamze Topuz gibi isimler de katıldı. Çiftin nikahını Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı. Evlilik heyecanı yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından henüz bir paylaşım yapmadı.

İşte nikah töreninden yansıyan mutlu kareler...

Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şişko evlendi
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şişko evlendi
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şişko evlendi
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şişko evlendi
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şişko evlendi
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şişko evlendi
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şişko evlendi
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şişko evlendi
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:47:59. #1.14#
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