SPOR Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoru
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SPOR Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoru

SPOR Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoruVIDEO YOKGürkan DURALBURSA,(DHA) -Atletizmde Turkcell Süper Lig'de ilk kademe müsabakaları Bursa'da başladı.

26.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:14

SPOR Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoru

VIDEO YOK

Gürkan DURALBURSA,(DHA) -

Atletizmde Turkcell Süper Lig'de ilk kademe müsabakaları Bursa'da başladı. Erkeklerde ve kadınlarda Fenerbahçe liderliğinde geçilen ilk günde Mesure Tutku Yılmaz, sırıkla atlamada 4.31'lik derecesiyle U23 rekoru kırdı.

Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda sekizer takımın mücadele verdiği Turkcell Süper Lig yarışmasında ilk gün geride kaldı. Fenerbahçe, ilk gün sonunda erkeklerde ve kadınlarda 74'er puanla zirvede yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar diledi. Çintimar, Türkiye'deki tüm federasyonlar müsabakalarını ve antrenmanlarını iptal etmişken, biz atletizm olarak Gençlik Spor Bakanlığımızın da desteğiyle elimizden gelen bütün çabayla, atletizmi canlı ve gündemde tutabilmek için, liglerimiz için büyük çaba sarf ettik. Kulüplerimiz ile birlikte aynı çabayı sarf ederek bugün buradayız dedi.

Ligin ilk gününde kadınlar sırıkla atlamada yarışan 20 yaşındaki milli atlet Mesure Tutku Yılmaz, 4.31'lik atlayışıyla yarışmayı kazanırken, Demet Parlak'a ait 4.30'luk U23 rekorunu kırdı. Tutku, birinciliği garantiledikten sonra çıtayı 4.41'e yükselterek büyükler rekorunu denedi, ancak başarılı olamadı.

Erkekler 110 metre engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler, 13.57'lik bir performans ortaya koydu. Geçen ay 13.73'lük Türkiye rekorunu kıran Sevler'in derecesi, arkadan esen 2.9 rüzgar nedeniyle rekor geçerliliği kazanmadı.

Kadınlar 100 metrede Mizgin Ay, bu yılki ilk yarışında 11.88 ile galip gelirken, 18 yaşındaki Simay Özçiftçi de 11.91 ile az farkla ikinci sırayı aldı. 400 metreyi erkeklerde İlyas Çanakçı 47.06'lık derecesiyle Sinan Ören ve Yavuz Can'ın önünde kazanırken, kadınlarda Berfe Sancak takımı ENKA'ya 8 puanı getiren isim oldu. Çekiç atmada Özkan Baltacı, 76.31 ile bu yılki en iyi derecesini yaparken, Eşref Apak'ı geride bırakmayı başardı.

İlk günün ardından erkeklerde 74 puan toplayan Fenerbahçe, son yarış olan 4×100'de ENKA'nın değişimde sorun yaşayıp son sırada finişe gelmesiyle farkı açtı. Sarı-lacivertliler gün sonunda 8 puanlık avantana sahip. Kadınlar Ligi'nde ise Fenerbahçe 74 puan toplarken, ENKA 73 puanla ikinci, Beşiktaş ise 53 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

SPOR Bursa'da milli atlet Mesure Tutku Yılmaz'dan U23 rekoru

Kaynak: DHA

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