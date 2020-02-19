19.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:12

SPOR Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü hakemlere isyan etti

Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA) - TFF 1'inci Lig'in son sırasında yer alan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, ligin 17'nci haftasında oynanan Eskişehirspor maçını yöneten Bülent Birincioğlu'nun kendisine kırmızı kart göstermesine tepki gösterdi. Trabzon bölgesi hakemlerinden Birincioğlu'nun yönettiği maçın üzerinden 5 maç geçmesine rağmen sert sözler söyleyen Osman Özköylü, "Ben kendimi Trabzonlu olarak görüyorum. Benim 2 tane çocuğum Trabzon doğumlu ve kendi memleketimde eşim doğum yapsın istemedim. Çünkü benim Trabzonspor'a ve Trabzon şehrine karşı o kadar büyük bir hayranlığım var ki. 2 tane çocuğumun nüfus kağıdında Trabzon yazıyor. Gelip Trabzonlu bir hakemin böyle bir zavallılığı göstermesi beni çok yaraladı. Bana ne kastın var kardeşim?" dedi.

TFF 1'inci Lig'de son yılların en kötü sezonunu geçiren Boluspor'da teknik direktör Osman Özköylü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Boluspor'un hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Özköylü, "Boluspor, oynadığı oyunla zirve yarışı veren birçok takımdan daha iyi oynayan, daha pozitif oynayan, daha fazla mücadele eden bir takım. 90 dakika sahada kalan bir takım olmamıza rağmen bu bütün olumlu tarafları sonuca yansıtamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Bu yüzde alt sıralardan üst sıralara bir türlü sıçramayı yapamadık. Ama biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Bu işi sonuna kadar götürmeye devam edeceğiz. Bu takım kim ne derse desin, kim dışarıdan ne etki yapmaya çalışırsa çalışsın ligde kalacak. Biz buna inanıyoruz. Bu takımın kalitesi bunu başaracak potansiyelde. Yeter ki iyi bir sonuç, iyi bir galibiyet çıkışın başlangıcı olacak. Bu düşüncelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta da İstanbulspor maçına bu şekilde hazırlıklarımızı yapacağız? diye konuştu.

HAKEMLERE YÜKLENDİ

Son maçlarda hakemlerin iyi niyetli olmadığını belirten Özköylü, "Erzurum maçında verilen penaltı, geçen haftaki Halilovic'in gördüğü sarı kart gördüğü pozisyondu. Taç atışını diğer arkadaşına verdiği için sarı kart gördü. Bir sonraki pozisyonda 70'inci dakikada bir oyuncuya taç atışını çabuk kullanmazsan sarı kart veririm diye hakem bir uyarıda bulunuyorsa insanın aklına farklı şeyler gelmeye başlıyor. Adana Demirspor maçında rakibin 2 tane kırmızı kartı verilmiyorsa, bizim penaltımız verilmiyorsa, Altay maçında hakem elinde kartla dolaşıyorsa, bizim oyuncularıma kart göstermek için bahane arıyorsa, bizim takıma gösterdiği kartın aynısını rakip oyuncuya göstermiyorsa, Bizi 70'inci dakikada kırmızı kartla 10 kişi bırakıyorsa ne diyebilirim. Bakın hakemlerin ciddi anlamda maça etkisi fazla olmaya başladı. Her maç hakem kararlarına özellikle dikkat ediyorum. Acaba bizim maçtaki kararlarla oradakiler örtüşecek mi diye başka maçları da izliyorum. İnanın asla ve asla böyle bir örtüşme söz konusu değil." diye şeklinde konuştu.

HAKEM BÜLENT BİRİNCİOĞLU'NUN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Ligin 17'nci haftasında oynanan Eskişehirspor maçında hakeme itirazı nedeniyle kırmızı kart görerek tribüne yollandığını hatırlatan Özköylü, "Nerede adalet, nerede doğruluk, nerede kural ' Birisi bana bunu izah etsin. Bana bu yapılıyorsa o zaman oraya da göster. Ben 2 adım attım diye kırmızı kartla tribüne gönderildim. Her maçta birçok hoca kulübesinden çıkıyor. 5 adım da çıkıyor. Sahanın çizgisine de geliyor. Maçın heyecanı ile çizgiler karışabiliyor. 1 adım var arada karışıklık olabiliyor. Eskişehir maçında Bülent Birincioğlu'nun ben asla ve asla iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben kendimi Trabzonlu olarak görüyorum. Benim 2 tane çocuğum Trabzon doğumlu ve kendi memleketimde eşim doğum yapsın istemedim. Çünkü benim Trabzonspor'a ve Trabzon şehrine karşı o kadar büyük bir hayranlığım var ki. 2 tane çocuğumun nüfus kağıdında Trabzon yazıyor. Gelip Trabzonlu bir hakemin böyle bir zavallılığı göstermesi beni çok yaraladı. Bana ne kastın var kardeşim' Ben sana küfür etmedim, hakaret etmedim. Sadece 2 adım çıktım" ifadelerini kullandı.

'BUNUN ÖBÜR DÜNYASI VAR'

Osman Özköylü konuşmasının son bölümünde ise, "Herkeste birazcık Allah korkusu vardır. Herkes sahaya çıkarken o Allah korkusu ile çıksın. Bir şeye karar veriyorsa Allah korkusuyla karar versin. Eğer Allah korkusunu bu dünyada düşünmüyorsa unutmasın bunun öbür dünyası da var. Orada verilecek hesabı kimse unutmasın." ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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