SPOR Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı

SPOR Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan tesislerinin açılışı yapıldıBeşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Birlik, beraberlik içinde olmalıyızBeşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tesisin açılması bana nasip olduğu için mutluyumAli DANAŞ - Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan Mehmet Üstünkaya...

12.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:31

SPOR Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Birlik, beraberlik içinde olmalıyız

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tesisin açılması bana nasip olduğu için mutluyum

Ali DANAŞ - Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan Mehmet Üstünkaya No1903 Tesisleri'nin açılışı yapıldı. Tesislerin açılış kurdelesini Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski divan kurulu başkanları Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz kesti. Açılış töreninde siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan ve Fatih Hakan Avşar da yer aldı.

Açılışı yapılan tesislerin İstanbul'daki buluşma noktalarından biri olacağını belirten Ahmet Nur Çebi, 'No1903 çok önemli bir isim. Bu isimle bir marka değeri ve gelir oluşturmaya çalışacağız. Rıza başkanın çok büyük katkısı ve emeği var. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada bir araya gelmemiz gerekiyor. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Burası İstanbul'da buluşacağımız bir mekan. Bugün bir kampanya başlattık. İşletmeci arkadaşlara da söyleyelim, misafirler kapıda SMS atıp öyle girsinler ifadelerini kullandı.

RIZA AKPOLAT TESİSİN AÇILMASI BANA NASİP OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM

Beşiktaş Kulübü'ne katkı sağlamak için üstlerine düşeni yapacaklarını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Zorlu 3 ayı dayanışmayla geride bıraktık ve pandemi dönemini atlattık. Tesisler kötü durumdaydı. Eski haline getirmek için toplantılar yaptık ve bu mekanı hizmete açtık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen sorumlulukları geliştireceğimizi ve kulübümüze katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Ben Beşiktaş taraftarıyım, tesisin açılması bana nasip olduğu için mutluyum. Bugün başlayan kampanyaya bireysel ve kurumsal olarak desteğimizi açıkladık' şeklinde konuştu.

SPOR Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali...
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Serenay Sarıkaya Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Semih Özsoy Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: SPOR Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 21:05:01. #1.15#
title