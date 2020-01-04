: Spor beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

04.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:19

Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Milli atlet Ramil Guliyev de yan sahada idman yaptı

Ali DANAŞ/BELEK (Antalya), (DHA) - Beşiktaş, Belek kampının ikinci gününe sabah idmanı ile başladı.

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma koşularına geçen futbolcular streching hareketleri sonrası kuvvet çalışmalarının yer aldığı programı uyguladı. İkinci bölümde topla idmana geçen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, pas ve kondisyon hareketlerinin bir arada yer aldığı çalışmalar yaptı. Sabah idmanı, son bölümde yapılan serbest çift kale turnuvası ile sona erdi. Oldukça çekişmeli ve tartışmalı geçen turnuvayı kazanan turuncu takım maç sonu kameralara galibiyet pozu verdi.

VİDA ANTRENMANDA

Siyah-beyazlılarda dün akşam kampa katılan Vida sabah idmanında yer alırken, öğleden sonra kampa katılacak olan Karius'un da akşam idmanına çıkacağı açıklandı. Burak Yılmaz, Dorukhan ve Douglas bireysel çalışmalarını sürdürürken, grip olan Victor Ruiz antrenmana çıkmadı.

GULİYEV DE ANTRENMANDA!

Siyah beyazlılar akşam saat 18.00'de yapacağı idman ile Belek kampına devam edecek.

Bu arada, Beşiktaş'ın çalışması sırasında, dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de antrenman sahasının yanında idman yaptı.

Kaynak: DHA

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