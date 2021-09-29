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SPOR Belek, tenisin iki büyük finaline ev sahipliği yapıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Belek, tenisin iki büyük finaline ev sahipliği yapıyorNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı teniste gençlerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup'ın final mücadeleleri bugünkü müsabakalarla başladı.

ANTALYA (DHA) - Belek, tenisin iki büyük finaline ev sahipliği yapıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK ( Antalya ), (DHA)- Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı teniste gençlerin dünya kupası olan Bnp Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup'ın final mücadeleleri bugünkü müsabakalarla başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 28 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyona başladı. 21 ülkeden toplam 32 milli takımın mücadele ettiği finallerde Türk milli takımı da kız ve erkeklerde 6 sporcuyla korta çıkacak.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizde ilk kez düzenlenen Geçler Dünya Şampiyonası olarak bilinen BNP Paribas Jr. Davis Cup- Jr. Billie Jean King Cup organizasyonuna Türkiye olarak ev sahipliği yapıyoruz. Hem ülkemizde sporcularımız dünyanın en iyi sporcuları ile yarışabilme şansı elde ediyor, hem de ülkemizin tanıtımı için sporcularımızın başarısı için çok büyük bir şans elde etmiş durumdayız. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun en önemli turnuvalarından bir tanesi. Dünyanın en iyi gençlerinin yarıştığı ve gelecekte dünyanın en iyi tenisçilerinin olacağı bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Federasyon olarak geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

DURMUŞ: BİZ DÜNYANIN EN İYİ SPORCULARINI YETİŞTİREBİLİRİZ

Spor turizminin başkenti Antalya'da Tenis Federasyonu olarak hem sporun tabana yayılması olarak tabana yayılırken doğru ürünlerle doğru tanıtılması adına birçok amacı birlikte gerçekleştirdiklerini aktaran Cengiz Durmuş, şöyle konuştu:

"Federasyon olarak Türkiye'nin ve Anadolu'nun her yerinde turnuvalar yapıp, sporcular yetiştiriyoruz. Elbette bu organizasyonlar, geleceğin 1 numarasını dünyanın en iyi sporcularını çıkacağı bir organizasyon. Kızlarda da erkeklerde de 3-5 yıl sonra burada mücadele eden dünya arenasında söz sahibi olduklarını göreceğiz. Biz bu anlamda Türkiye olarak hem kızlarda hem de erkeklerde turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için doğrudan katılıyoruz. Buraya gelen sporcuları birer turizm elçisi olarak görüyoruz dün de açılışımızı dünyada en fazla ilgi gören Antik Tiyatro Aspendos'ta yaptık. Dün dünyanın her yerinde Türkiye ve Aspendos vardı. Federasyon olarak, biz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebiliriz. Yetenekli gençlerimiz bir hayli var. Ama bunların olabilmesi için doğru işler yapmamız gerekiyor. Doğru organizasyonlar, doğru turnuvalar yapmamız gerekiyor. Tenis eğitiminin dünyadaki eğitimle eşleşmesi gerekiyor. Bunun için Türkiye'de zengin sporu olarak bilinen bir branşın, herkesin severek, koşarak yaptığı bir spor olmasını sağlamaktı. Bunu yaparken elbette isim olmuş sporcularımız Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen gibi birçok sporcularımız yukarıda tanıtımlarını yaparken, biz aşağıda gençlerimizle, ailelerimizle bütünleşip, şehirlerde belediyelerimizle valiliklerimizle kaymakamlıklarımızla ilçelerde başlattığımız sokaklarda tenis oynatıp, halkımıza tenisi sevdirdik. Her zaman söylediğim gibi Spor Bakanlığımızın bizim projelere desteği yadsınamayacak kadar büyük. Tenis adına yapılan her tesisin yapımında Spor Bakanlığımızın desteği var. Aslında hepimiz bir takım oluşturduk ve Türkiye'nin her yerinde başarılı olduk."

SPOR Belek, tenisin iki büyük finaline ev sahipliği yapıyor

SPOR Belek, tenisin iki büyük finaline ev sahipliği yapıyor

SPOR Belek, tenisin iki büyük finaline ev sahipliği yapıyor

SPOR Belek, tenisin iki büyük finaline ev sahipliği yapıyor
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