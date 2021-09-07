SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin Başarı bekliyoruz

SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin Başarı bekliyoruzTolga YILDIRIM-Burak YALMAN /ANTALYA,(DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Gaziantep maçına hazırlanıyoruz.

SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin Başarı bekliyoruz

Tolga YILDIRIM-Burak YALMAN/ANTALYA,(DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Gaziantep maçına hazırlanıyoruz. Takımla, şehirle beraberiz. Hiç problemimiz yok. Gaziantep maçına odaklandık. Hazırız takımımızdan başarı bekliyoruz dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye'de hizmet veren bir dijital varlık alım satım platformu Bitexen ile sponsorluk anlaşması yaptı. Törende konuşan Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, sponsorluk anlaşmasının formada göğüs reklamını da kapsadığını dile getirdi.

Başkan Aziz Çetin, ligin ilk haftalarında takımın oynadığı maçları da değerlendirdi. Göztepe'de son dakikada gol yediklerini, Fenerbahçe maçında oynanan futbolun hakkının beraberlik olduğunu dile getiren Çetin, Çaykur Rizespor maçında tartışılan hakem kararları olduğuna dikkati çekti. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Çetin, Mücadelemize devam edeceğiz. Genç takımız. Takımın yaş ortalaması 26 civarında. Bir veya birkaç transfer daha olacak. Yaş ortalamamız yeni transferlerle düşecek. Ersun hoca buna çok önem veriyor. İleride oynayan futbolcularımız Türkiye'nin en genç hücum oyuncuları. Bu yaş grubuyla Süper Lig'de mücadele etmek başarı. Ligi iyi yerde bitireceğiz diye konuştu.

Ligde Gaziantep FK ile oynayacakları maçta yönetim olarak takımın yanında yer alacaklarını aktaran Çetin, Gaziantep maçına hazırlanıyoruz. Takımla, şehirle beraberiz. Hiç problemimiz yok. Gaziantep maçına odaklandık. Hazırız, takımımızdan başarı bekliyoruz. 12 transfer yaptık. 12 transferin de geçen yılki takım maliyeti aynıydı. Crivelli'nin yıllık maliyeti takım maliyetinin üzerine çıktı. Takımdan gidecek futbolcular olabilir. Crivelli'nin maliyetini de bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı