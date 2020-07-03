SPOR Ali Koç, Silivri'ye geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Ali Koç, Silivri'ye geldi

Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, müşteki sıfatıyla Silivri'ye geldi.

03.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:29

Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, müşteki sıfatıyla Silivri'ye geldi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen Fetullah Gülen Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖPDY) 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 4'ü tutuklu 107 sanıklı Fenerbahçe Kumpas Davası'nda 15'inci celsenin 3'üncü duruşması Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde başladı. 1 Temmuz'da başlayan 15'inci celsenin 3'üncü gününde Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinden, Semih Özsoy, Burak Kızılhan, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Turhan Şahin, Sevil Zeynep Becan, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, İlker Dinçay, Avukat Naim Karakaya Silivri'ye geldi. Başkan Ali Koç, müşteki sıfatıyla mahkemede ifade verecek.

Öte yandan Başkan Ali Koç, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ne geldiğinde Fenerbahçe formalı minik taraftarlar salon önünde destek verdiler.

SPOR Ali Koç, Silivri'ye geldi

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Haber
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha...
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Mustafa Şentop Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao İrfan Buz Ali Palabıyık Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: SPOR Ali Koç, Silivri'ye geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:53:21. #1.14#
title