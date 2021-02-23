Spontane ne demek? Spontane anlamı ne?
23.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:17
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Spontane, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Spontane ne demek? Spontane anlamı ne? İşte, Spontane kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Spontane kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Spontane anlamı ne? Spontane ne demek?
SPONTANE NE DEMEK?
Spontane:
Fransızca spontané
1. sıfat Anlık:
Spontane çeviri.
2. zarf Kendiliğinden.
Spontane ne demek? Spontane anlamı ne?