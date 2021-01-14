Spoiler ne demek? Spoiler nedir, ne anlamı nedir? Spoiler vermek ne anlama gelir?
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Spoiler ne demek? Spoiler nedir, ne anlamı nedir? Spoiler vermek ne anlama gelir?

14.01.2021 22:32 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:35
Spoiler ne demek? Spoiler nedir, ne anlamı nedir? Spoiler vermek ne anlama gelir?

Spoiler ne demek merak ediliyor. Spoiler nedir, ne anlamı nedir aranan kelimeler arasında yer alıyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada sık sık kullanılan spoiler kelimesi ile ilgili bilgileri haberimizde topladık. Peki "spoiler vermek" ne demek?

Spoiler, son dönemin popüler kelimeleri arasında yer alıyor. İngilizce'den Türkçe'ye geçmiş olan spoiler kelimesi, daha çok "Spoiler vermek" şeklinde kullanılıyor. İşte sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan spoiler kelimesinin anlamı...

SPOILER NE DEMEK?

Spoiler, bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu.

Spoiler, "bir şeyin değerini veya miktarını azaltan ya da tamamen yok eden" anlamında yakın dönemde Türkçeye yerleşmiş İngilizce kökenli bir sözcüktür.

Bir eserin izleyici/okuyucu/dinleyici tarafından eğlenceli bulunması, erken öğrenilen detaylar ve eleştiriler ile çoğu zaman zorlaşır. Örneğin, bir sinema filminde senaryodaki dönüm noktalarının ya da şaşırtıcı sonun henüz izlenmeden öğrenilmesi, seyircinin filmden alacağı potansiyel zevki büyük oranda azaltır. Bu yüzden bu tip yazıların başına, eseri henüz görmemiş olan insanların yanlışlıkla okuyup öğrenmesini engellemek amacıyla spoiler uyarı ibareleri konulur.

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