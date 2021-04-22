SPO Siirt'te maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
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SPO Siirt'te maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPO Siirt'te maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandıTuran KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- Siirt İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

SPO Siirt'te maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- Siirt İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti. Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı. Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.

Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

SPO Siirt'te maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
SPO Siirt'te maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
SPO Siirt'te maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
SPO Siirt'te maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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