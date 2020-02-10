Spiral: Testere Devam Ediyor Filmi
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Spiral: Testere Devam Ediyor, şehirde yaşanan dehşet verici cinayetleri araştırmakla görevlendirilen iki dedektife odaklanıyor. Kıdemli bir dedektif olan Zeke Banks ve onun çaylak ortağı olan William Schenk, şehirde yaşanan korkunç cinayetleri soruşturmakla görevlidir. Dehşet veren cinayetlerin gizemini ortaya çıkarmaya çalışan Zeke, soruşturmayı ilerlettikçe kendisini katilin oyununun merkezinde bulur.
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
Senaryo: Chris Rock, Josh Stolberg, Pete Goldfinger
Oyuncular: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Zoie Palmer, Nazneen Contractor, Dan Petronijevic , Josh Stolberg, K.C. Collins , Ali Johnson, Morgan David Jones, Edie Inksetter, Leila Leigh, Christopher Tai, Chris Ramsay, Brian Cook, Leonidas Castrounis, Frank Licari, Elena Khan, Andrew Perun, John Tokatlidis, Heidi Matijevic
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: Spiral: From the Book of Saw
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 15.05.2020
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