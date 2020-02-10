Spiral: Testere Devam Ediyor Filmi

10.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:58

Spiral: Testere Devam Ediyor, şehirde yaşanan dehşet verici cinayetleri araştırmakla görevlendirilen iki dedektife odaklanıyor. Kıdemli bir dedektif olan Zeke Banks ve onun çaylak ortağı olan William Schenk, şehirde yaşanan korkunç cinayetleri soruşturmakla görevlidir. Dehşet veren cinayetlerin gizemini ortaya çıkarmaya çalışan Zeke, soruşturmayı ilerlettikçe kendisini katilin oyununun merkezinde bulur.

Yönetmen: Darren Lynn Bousman

Senaryo: Chris Rock, Josh Stolberg, Pete Goldfinger

Oyuncular: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Zoie Palmer, Nazneen Contractor, Dan Petronijevic , Josh Stolberg, K.C. Collins , Ali Johnson, Morgan David Jones, Edie Inksetter, Leila Leigh, Christopher Tai, Chris Ramsay, Brian Cook, Leonidas Castrounis, Frank Licari, Elena Khan, Andrew Perun, John Tokatlidis, Heidi Matijevic

Filmin Türü: Suç

Orijinal Adı: Spiral: From the Book of Saw

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 15.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com