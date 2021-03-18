Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
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Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

18.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:51
Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Manisa'da 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı, dün gece başlayan kar yağışıyla yeniden beyaza bürünürken zirvede kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Manisa'da 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı, dün gece başlayan kar yağışıyla yeniden beyaza bürünürken zirvede kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Manisa'da birkaç gündür etkili olan yağmur yağışı, dün gece Spil Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Spil Dağı eteklerinde bulunan Sultan Yaylası mevkiinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı zirvede bulunan Anıttepe mevkiinde bazı noktalarda 15 santimetreyi geçti.

Beyaz örtüyle kaplanan Spil Dağı Milli Parkı'nda yine kartpostallık görüntüler oluştu. Karın keyfinin çıkarmak isteyen Manisa ve İzmirli vatandaşlar Atalanı mevkiinde bulunan günübirlik piknik alanında piknik yaparak hoşça vakit geçirdi. - MANİSA

Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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