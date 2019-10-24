24.10.2019 18:12

Spil Dağı'nda obruk oluştu

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda, 70 ile 100 metre derinliğinde olduğu sanılan, ağız kısmı 15 metre çapında obruk meydana geldi. Dağın 1430 metre yüksekliğinde Çampınar mevkisi yakınlarında keşfedilen ve bölgeye giriş çıkışın yasaklandığı obruğun oluşum nedenine ilişkin Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı bildirildi.

Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Koruma ekipleri tarafından 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın 1400'üncü metresinde obruk tespit edildi. Milli Park içerisindeki rutin kontroller esnasında tespit edilen 15 metre çap genişliğindeki obruğun 100 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için obruğun etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Obruğa yaklaşılmaması için uyarı levhaları yerleştirildi. Obruğun oluşum nedenine ilişkin MTA Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı belirtildi. Ekiplerin kontrolü sırasında obruk alanında incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Obruk, Manisa'da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yaklaşık 1400 metre yükseklikte, sık karaçam ağaçları ile kaplı bölgede tespit edildi. Obruğun üst kısmının çap genişliği yaklaşık 15 metre ve delik genişliği de yaklaşık 2 metre olarak tespit ettik. Obruğun derinliğinin ise 70-100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA