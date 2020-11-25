Spiker, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu
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Spiker, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu

25.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:15
Spiker, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu

Ordu merkezli uydudan yayın yapan televizyon kanalının spikeri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla morluk ve yara izi görünümü verilen makyajla haber sundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki stüdyodan yayın yapan Ordu Altaş TV'nin haber spikeri Ebru Poyraz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istedi. Poyraz, yüzüne yaptırdığı morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DA KANALA DESTEK VERDİ

Yaklaşık bir saat süren canlı yayında sosyal medya kullanıcıları da kanala destek verdi. Ordu Altaş TV Genel Müdürü Doğan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya üstünde her gün yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığını söyledi.

Spiker, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu

"POZİTİF MESAJLAR ALDIK"

Kanal olarak bu duruma duyarsız kalmadıklarını belirten Deniz, "Bunun için toplum üzerinde farkındalık yaratabilmek amacıyla bu tür çalışma yapmaya karar verdik. İzleyicilerimizden de oldukça pozitif mesajlar aldık." dedi.

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Spiker, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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