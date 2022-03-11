Spiker Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında ve nereli? Hülya Hökenek Instagram hesabı ne?

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HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

1988 tarihinde Şırnak Cizre'de doğdu. Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu.

Kariyerine, okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanal kapanınca Londra'ya giderek dil eğitimi aldı ve London Institute'de Fast Track Journalism okudu. Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, ardından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Habere geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV'ye transfer olan sunucu, buradaki görevini hala sürdürüyor.

24 Eylül 2018'de film yapımcısı Kamer İncedursun ile nikah masasına oturdu.

HÜLYA HÖKENEK INSTAGRAM HESABI NE?

Hülya Hökenek Instagram hesabı "hulyahokenek" kullanıcı isme sahip olup 29 bin takipçisi bulunuyor.

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