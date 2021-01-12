Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı

İki sene önce Belçim Bilgin ile evliliğini sonlandıran oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, önceki gün bir kadınla yürüyüş yaparken görüntülenince sinirlenip soru sora muhabiri terslemişti. Oyuncunun görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıkmış ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Günlerdir adı kendisinden 19 yaş büyük olan Yılmaz Erdoğan'la anılan 34 yaşındaki Damla Uğurtürk, Instagram hesabından hikaye kısmından açıklama yaparak "Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz. Onlara da aynı ilgiyi göstermeniz dileğiyle" dedi.

BİRLİKTE SUNUCULUK YAPMIŞLARDI

Adı aşk dedikodularına karışan Damla Uğurtürk ve Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz sene ağustos ayında Beşiktaş Kulübü'nün "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında düzenlenen gecede birlikte sunuculuk yapmıştı.