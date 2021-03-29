Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı
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Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

CNN Türk'te 12 yıldır görev yapan haber spikeri Büşra Sanay, kanal ile yollarını ayırdı. Sanay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" dedi.

Demirören Medya Grubu'na bağlı CNN Türk'ten 'Havayı koklayan adam' olarak tanınan hava durumu programları yapan Bünyamin Sürmeli'nin ayrılığının ardından deneyimli bir isimden daha veda haberi geldi.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Kanalda 12 yıldır görev yapan haber spikeri Büşra Sanay, ayrılık kararı aldı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapan Büşra Sanay, "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" dedi. Ayrılığın nedenine ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken Sanay ile kanalın karşılıklı anlaşma yolu ile ayrılığı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı
Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı
Damla Çelikli
Haberler.com
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