Spike Cup 4 yayıncı özel VALORANT turnuvası duyuruldu!
Riot Games 50.
000 TL ödül havuzuna sahip Spike Cup 4 yayıncı özel VALORANT turnuvasını duyurdu. Başarılı şirket sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderi ile turnuvanın tüm detaylarını ve hangi yayıncıların mücadele edeceğini oyunculara duyurdu.
8 kaptan ve takımları iki grup halinde birbiriyle büyük ödül için mücadele edecek. A grubu ve B grubu birbirinden bağımsız olacak ve final karşılaşmaları 2 grup arasında değil grup içerisinde gerçekleşecek. Spike Cup'ü yayıncıların kendi kanallarından takip edebilebilecek.
A Grubu
B Grubu
Spike Cup 4 Ödül Havuzu
3 gün sürecek maceranın sonunda büyük ödülün sahibi kim olacak? Spike Cup 4 ödül havuzu hemen aşağıda.
A grubu ödülü toplam 25.000?
B grubu ödülü toplam 25.000?
Playerbros olarak tüm katılımcılara turnuvada başarılar diliyoruz!
Kaynak: Playerbros