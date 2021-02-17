Spike Cup 4 yayıncı özel VALORANT turnuvası duyuruldu!
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Spike Cup 4 yayıncı özel VALORANT turnuvası duyuruldu!

17.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:46
Spike Cup 4 yayıncı özel VALORANT turnuvası duyuruldu!

Riot Games 50.

000 TL ödül havuzuna sahip Spike Cup 4 yayıncı özel VALORANT turnuvasını duyurdu. Başarılı şirket sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderi ile turnuvanın tüm detaylarını ve hangi yayıncıların mücadele edeceğini oyunculara duyurdu.

8 kaptan ve takımları iki grup halinde birbiriyle büyük ödül için mücadele edecek. A grubu ve B grubu birbirinden bağımsız olacak ve final karşılaşmaları 2 grup arasında değil grup içerisinde gerçekleşecek. Spike Cup'ü yayıncıların kendi kanallarından takip edebilebilecek.

A Grubu

Team Eylül

Team Hellian

Team Mia Fitz

Team Thaldrin

B Grubu

Team Farewell

Team LEGOO

Team tecoNe

Team Rip

Spike Cup 4 Ödül Havuzu

3 gün sürecek maceranın sonunda büyük ödülün sahibi kim olacak? Spike Cup 4 ödül havuzu hemen aşağıda.

A grubu ödülü toplam 25.000?

B grubu ödülü toplam 25.000?

1. Takım

?10,000

2. Takım

?7,500

3. Takım

?5,000

4. Takım

?2,500

Playerbros olarak tüm katılımcılara turnuvada başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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