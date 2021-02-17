Spike Cup 4 yayıncı özel VALORANT turnuvası duyuruldu!

000 TL ödül havuzuna sahip Spike Cup 4 yayıncı özel VALORANT turnuvasını duyurdu. Başarılı şirket sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderi ile turnuvanın tüm detaylarını ve hangi yayıncıların mücadele edeceğini oyunculara duyurdu.

8 kaptan ve takımları iki grup halinde birbiriyle büyük ödül için mücadele edecek. A grubu ve B grubu birbirinden bağımsız olacak ve final karşılaşmaları 2 grup arasında değil grup içerisinde gerçekleşecek. Spike Cup'ü yayıncıların kendi kanallarından takip edebilebilecek.

A Grubu