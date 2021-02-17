Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası Duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası Duyuruldu!

17.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:43
Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası Duyuruldu!

VALORANT tarafından düzenlenen Spike Cup turnuvalarının en yenisi olan Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası duyuruldu.

Turnuvada toplam 50,000 ? ödül havuzu bulunuyor.

18 Şubat günü başlayacak Spike Cup 4'te toplam sekiz takım yarışacak. Bu sekiz takım ikili gruba ayrılmış şekilde. A grubu ve B grubu birbirinden bağımsız olacak ve final karşılaşmaları 2 grup arasında değil grup içerisinde gerçekleşecek. A grubu ve B grubunda mücadele edecek takımlar aşağıda:

A Grubu

Team Eylül

Team Hellian

Team Miafitz

Team Thaldrin

B Grubu

Team Farewell

Team LEGOO

Team Tecone

Team Rip

Turnuvada mücadele edecek takımlar ve kaptanlar bu şekilde ancak takımların diğer oyuncuları henüz açıklanmadı.

3 gün sürecek maceranın ardından 50,000 ?'lik ödül havuzu, eşit bir şekilde iki gruba dağıtılacak.

A Grubu toplam ödül havuzu: 25,000 ?

B Grubu toplam ödül havuzu: 25,000 ?

Spike Cup 4 turnuvasını kaptanların Twitch kanallarından takip edebilirsiniz. Onun dışında bir yayını olmayacak. Twitch kanallarına yukarıda listenen takımların üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

18 Şubat saat 16.00'da A grubu maçları başlayacak. 19 Şubat saat 16.00'da ise B grubu maçları başlayacak. 20 Şubat günü de A ve B grubu finalleri oynanacak. Ardından heyecan tamamlanacak.

Kaynak: ESporTimes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Şehit Şampiyonlar Ligi Halkların Demokratik Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası Duyuruldu! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 17:18:45. #1.15#
title