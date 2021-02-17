Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası Duyuruldu!

VALORANT tarafından düzenlenen Spike Cup turnuvalarının en yenisi olan Spike Cup 4 Yayıncı Özel Turnuvası duyuruldu.

Turnuvada toplam 50,000 ? ödül havuzu bulunuyor.

18 Şubat günü başlayacak Spike Cup 4'te toplam sekiz takım yarışacak. Bu sekiz takım ikili gruba ayrılmış şekilde. A grubu ve B grubu birbirinden bağımsız olacak ve final karşılaşmaları 2 grup arasında değil grup içerisinde gerçekleşecek. A grubu ve B grubunda mücadele edecek takımlar aşağıda:

A Grubu

Team Eylül

Team Hellian

Team Miafitz

Team Thaldrin

B Grubu

Team Farewell

Team LEGOO

Team Tecone

Team Rip

Turnuvada mücadele edecek takımlar ve kaptanlar bu şekilde ancak takımların diğer oyuncuları henüz açıklanmadı.

3 gün sürecek maceranın ardından 50,000 ?'lik ödül havuzu, eşit bir şekilde iki gruba dağıtılacak.

A Grubu toplam ödül havuzu: 25,000 ?

B Grubu toplam ödül havuzu: 25,000 ?

Spike Cup 4 turnuvasını kaptanların Twitch kanallarından takip edebilirsiniz. Onun dışında bir yayını olmayacak. Twitch kanallarına yukarıda listenen takımların üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

18 Şubat saat 16.00'da A grubu maçları başlayacak. 19 Şubat saat 16.00'da ise B grubu maçları başlayacak. 20 Şubat günü de A ve B grubu finalleri oynanacak. Ardından heyecan tamamlanacak.

Kaynak: ESporTimes