Spider-Man: Far From Home, Vizyona Girmeden Torrent'e Düştü

Spider-Man: Far From Home, Marvel Sinematik Evreni olan MCU'nun son filmi olarak, Avengers: Endgame sonrasındaki yaşamı göreceğimiz ilk film olacak ve artık Phase 3 adı verilen dönem tamamlanmış olacak. Film, ülkemizde 5 Temmuz'da vizyona girecek.

Dünya çapındaki prömiyerlerden hemen önce film sızdırıldı ve torrent sitelerinde kendisine yer buldu. Görüntü kalitesi tabii olarak yerlerde sürünen bu versiyonda filmin tamamını izlemek mümkün.

Korsan platformlarında ve torrentte ilk ortaya çıkan film, 1 GB'dan daha küçüktü ve pazar günü yüklenmişti. Daha sonra filmin iki kopyası daha geldi. 2,5 GB'ın altında olan dosyalardan biri Çince altyazılı, diğeri ise bir Rus bahis sitesinin sponsorluğuna sahip. Görünüşe göre son iki film gerçekten de vizyona girecek olan yapımın illegal kopyaları (Tabii ki link vermiyoruz).

Spider-Man: Far From Home'un başarılı bir açılış yapmasını isteyen Marvel, filmi her ülkede farklı tarihlerde vizyona sokuyor. Şu anda Çin, Japonya ve Hong Kong'da gösterimde olan film, ABD'de 2 Temmuz'da vizyona girecek. Böylece Marvel, 4 Temmuz tatilini kaçırmamış olacak. Ülkemiz de dahil başka pek çok ülkede filmin ilk gösterimi 5 Temmuz olacak.

Torrent sitelerinde yer alan filmlerin kalitesi oldukça kötü ve hepsi de kamera çekimi. Odak, ışık, parlaklık, kontrast gibi konularda sınıfta kalan bu çekimler, ortaya çıkan ekran görüntülerine göre çok da izlenebilecek kalitede değiller. Ses kalitesi de yerlerde sürünen filmlerin toplam süresi de 1 saat 54 dakika, yani orijinalden 15 dakika daha kısa.

Öte yandan yaşanan sızıntı, filmin gişesini çok da etkilemişe benzemiyor. Spider-Man: Far From Home, vizyona girdiği ülkelerde yaklaşık 111 milyon dolar kazanmayı başardı.