Spacex, Crew Dragon'un Test Uçuşunu Gerçekleştirdi

– SpaceX astronotları uzaya göndermek için tasarladığı Crew Dragon'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndererek test etti. NASA, Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkış yapan Crew Dragon'un kalkışını canlı olarak yayınladı.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, astronotları uzaya göndermek için yıllardır üzerinde çalıştığı Crew Dragon kapsülünü yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketiyle Dünya yörüngesine fırlattı. Falcon 9, Crew Dragon kapsülünü dünya yer çekiminden çıkardıktan sonra kapsülden ayrılarak yeryüzüne başarılı bir dönüş yaptı.

Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na Pazar günü ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Uzay ekipmanları ve NASA tarafından 'ilk yolcu' olarak tanımlanan 'Ripley' isimli insan biçimindeki bir test aygıtı taşıyan Crew Dragon'un kalkışının, SpaceX'e, uzay aracının insan yolcu taşımaya hazır olup olmadığı konusunda önemli veriler sağlaması bekleniyor.

NASA, Falcon 9'un, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilen ve tarihi Apollo görevleri için kullandığı 39A rampasından kalkışını youtube üzerinden canlı olarak yayınladı.

Kaynak: DHA