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SP'den haftalık basın toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
SP'den haftalık basın toplantısı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, kentteki uçak bilet fiyatları ve yapılan seferlerle ilgili açıklamada bulundu.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, kentteki uçak bilet fiyatları ve yapılan seferlerle ilgili açıklamada bulundu.

Van'da ki uçak seferlerinin az ve bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden SP Van İl Başkanı Özay İlhan, SP Van İl Başkanlığı olarak havayolu taşımacılığında ki sorunların çözülmesi için bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Van konumu itibariyle uçak taşımacılığının fazlasıyla ihtiyaç olduğu bir kent olmasına rağmen havayolu ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşandığının altını çizen İlhan, "Van sadece iç hatlarda 5 şehir dışında farklı şehirlere direk uçuşu bulunmayan bir ildir. Van'dan sefer bulunan noktalara da uçak sayıları yetersizdir. Van uçak bilet fiyatları Türkiye'de en pahalı olan ildir. Van ihtiyaç olduğu halde yurtdışı seferi olmayan bil il konumundadır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak iktidarın sözde temsilcilerine soruyoruz! Van'da ki uçak bilet fiyatlarından, yetersiz uçak sayılarından, yetersiz uçuş noktalarından dolayı kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Türkiye'de uçak kalkmayan noktalara havaalanı yaparak milyonları çarçur edenler, bir yerden bir yere giderken her biri ayrı ayrı özel uçakla gidenler, bu kente her alanda olduğu gibi, havayolu taşımacılığında da cezalandırmaktadırlar. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak havayolu taşımacılığında ki sorunların çözülmesi için bir an evvel harekete geçilmesini ve mevcut uçak sefer sayılarının arttırılmasını, yeni uçuş noktalarının eklenmesini, yurtdışına uçak seferlerinin başlatılmasını ve uçak fiyatlarında tavan fiyat uygulanmasını talep ediyoruz" dedi. - VAN

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