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Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adayları açıkladı. Peki, sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adayları duyurdu. Bu kapsamda, 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav kazananlarını sorgulama ekranı aktif hale getirildi.Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV KAZANANLAR SORGULAMA EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet adresinden yaptığı açıklamayla 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar bakanlığın meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilahare duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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