06.08.2019 10:17

20 bin sözleşmeli öğretmen adayından 30 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alındı. Seçimlerini yapan adaylar, şimdi atama sonuçlarını beklemeye başladılar. Atamaların belli olması sonrasında ise Eylül ayında göreve başlanacak. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Atamalar ne zaman yapılacak? Görev başlama tarihi nedir?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylardan tercihlerin alınmasından sonra atamalar, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmenler, yaptıkları tercihlerin sonrasında atamaları bu Cuma günü yapılacak. Göreve ise 2 Eylül'de başlayacaklar.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.