Sözleri gündeme bomba gibi düşen CHP'li Özcan'ı terse düşürecek suçlama: Evinde sigortasız mülteci çalıştırdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamasından sonra yeni bir tartışma başladı. "Bana 'faşist' diyecekler, hiç umrumda değil" diyen Özcan'a kentte yaşayan Afganistanlı bir mülteci yanıt verdi. Afgan mülteci, "Yaptığı ırkçılık değilse nedir? Madem istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı?" şeklinde suçlamada bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin toplantı salonunda açıklamalarda bulunmuştu. Bolu Belediye Başkanı olduktan sonra mültecilere belediye bütçesinden ayni ve nakdi yardımı kesmesiyle tepki çeken CHP'li Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacaklarını açıklamıştı.

"YARDIMI KESİYORSUN GİTMİYORLAR"

Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız" demişti.

"GİTSİNLER İSTİYORUZ"

Yabancı uyruklu kişilerin gitmelerini istediklerini söyleyen Özcan, şöyle devam etmişti:

"Bunu niye yapıyoruz Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin."

"BİRİLERİ BANA 'FAŞİST' DİYECEK, HİÇ UMRUMDA DEĞİL"

Zammın bütün yabancı uyruklu kişileri kapsayacağını açıklayan Özcan, haftaya gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında bu kararı alacaklarını belirterek, "Bütün yabancı uyruklu kişilere bu zammı yapacağız. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umrumda değil" diye konuşmuştu.

"NEDEN BİR SENE BOYUNCA EVİNDE MÜLTECİ ÇALIŞTIRDI?"

Başkan Özcan'ın açıklamalarından sonra Bolu'da yayın yapan Medya14'e konuşan Afganistanlı Muhammed, "2 senedir Bolu'dayım. Abim Türkiye'deydi. Ben de savaş yoğunlaşınca abimin yanına geldim. Ama abimin izini dahi bulamadım. Tek başıma kaldım. Kimsem yok burada. Kira, elektrik gibi birçok ödemelerim var. Kimse kendi keyfi için ülkesini terk edip başka bir ülkeye gelmez. Afganistan'da dayanabildiğim kadar dayandım. Bolu'da da tek kalıyorum. Tanju Özcan'ın yaptığı ırkçılık değilse nedir? Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı? Bolu Belediyesi eskiden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyordu. Mülteciler burada bir tas çorba bulamıyordu. Tanju Özcan bu yardımı kesti. İnsanlar da artık dilenmeye başladı. 11-12 yaşındaki çocuklarımız dilenmeye başladı. Yiyecek yemek bulamıyor. Tanju Özcan'ın düşüncesi çok yanlış. Biz kiramızı zor karşılıyoruz. Bizim suçumuz ne?" ifadelerini kullandı.