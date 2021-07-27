Sözleri gündeme bomba gibi düşen CHP'li Özcan'ı terse düşürecek suçlama: Evinde sigortasız mülteci çalıştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sözleri gündeme bomba gibi düşen CHP'li Özcan'ı terse düşürecek suçlama: Evinde sigortasız mülteci çalıştırdı

Haberler.com - Haberler | Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamasından sonra yeni bir tartışma başladı. "Bana 'faşist' diyecekler, hiç umrumda değil" diyen Özcan'a kentte yaşayan Afganistanlı bir mülteci yanıt verdi. Afgan mülteci, "Yaptığı ırkçılık değilse nedir? Madem istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı?" şeklinde suçlamada bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin toplantı salonunda açıklamalarda bulunmuştu. Bolu Belediye Başkanı olduktan sonra mültecilere belediye bütçesinden ayni ve nakdi yardımı kesmesiyle tepki çeken CHP'li Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacaklarını açıklamıştı.

"YARDIMI KESİYORSUN GİTMİYORLAR"

Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız" demişti.

"GİTSİNLER İSTİYORUZ"

Yabancı uyruklu kişilerin gitmelerini istediklerini söyleyen Özcan, şöyle devam etmişti:

"Bunu niye yapıyoruz Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin."

"BİRİLERİ BANA 'FAŞİST' DİYECEK, HİÇ UMRUMDA DEĞİL"

Zammın bütün yabancı uyruklu kişileri kapsayacağını açıklayan Özcan, haftaya gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında bu kararı alacaklarını belirterek, "Bütün yabancı uyruklu kişilere bu zammı yapacağız. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umrumda değil" diye konuşmuştu.

"NEDEN BİR SENE BOYUNCA EVİNDE MÜLTECİ ÇALIŞTIRDI?"

Başkan Özcan'ın açıklamalarından sonra Bolu'da yayın yapan Medya14'e konuşan Afganistanlı Muhammed, "2 senedir Bolu'dayım. Abim Türkiye'deydi. Ben de savaş yoğunlaşınca abimin yanına geldim. Ama abimin izini dahi bulamadım. Tek başıma kaldım. Kimsem yok burada. Kira, elektrik gibi birçok ödemelerim var. Kimse kendi keyfi için ülkesini terk edip başka bir ülkeye gelmez. Afganistan'da dayanabildiğim kadar dayandım. Bolu'da da tek kalıyorum. Tanju Özcan'ın yaptığı ırkçılık değilse nedir? Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı? Bolu Belediyesi eskiden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyordu. Mülteciler burada bir tas çorba bulamıyordu. Tanju Özcan bu yardımı kesti. İnsanlar da artık dilenmeye başladı. 11-12 yaşındaki çocuklarımız dilenmeye başladı. Yiyecek yemek bulamıyor. Tanju Özcan'ın düşüncesi çok yanlış. Biz kiramızı zor karşılıyoruz. Bizim suçumuz ne?" ifadelerini kullandı.

Bolu'da yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak
Bolu'da yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
Sözleri gündeme bomba gibi düşen CHP'li Özcan'ı terse düşürecek suçlama: Evinde sigortasız mülteci çalıştırdı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Fatma Girik Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sözleri gündeme bomba gibi düşen CHP'li Özcan'ı terse düşürecek suçlama: Evinde sigortasız mülteci çalıştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 01:07:23. #1.16#

title