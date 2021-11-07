Sözde Kürdistan haritasını yırtan Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici "Demirtaş, Pkk ve HDP diyor ki ' Kürt sorunu statüsel bir sorundur', yani 'Biz statü istiyoruz, özerklik, anadilde eğitim, anayasadan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz' diyorlar. Daha da ilerisi 'Devlet kuracağız' diyorlar. Böyle sözde paçavra haritalar yayınlıyorlar. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan'ın bunlara karşı ses yükselttiğini gördünüz mü? Ama biz Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz, biz sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz" diyerek elindeki sözde Kürdistan haritasının bulunduğu kağıdı yırttı.

BBP Rize Merkez İlçe 1'inci olağan genel kurulu yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Kongrede katılımcılara hitap eden Destici kendisinin de annesi tarafından Rize İkizdereli olduğu söyledi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Destici "Ne CHP,ne İYİ Parti, ne diğerleri HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu bugüne kadar çok açık ve net bir şekilde dile getiremediler. Hatta onun ötesine geçtiler, önce sayın Kılıçdaroğlu, sonra sayın Akşener, Karamollaoğlu sonra Babacan, Davutoğlu hepsi 'Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır, bu sorunu da meclisteki HDP ile çözeceğiz' dediler. Ben Rize'den de bir kere daha Sayın Akşener'e sormak istiyorum. Siirt'teki hadiseden sonra 'Biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz' dedi. Eğer bu düşüncenizde samimiyseniz yine sizin ağzınızdan dökülen bir cümle, HDP mecliste meşru bir partidir, Kürt sorununu onunla konuşacağınızı nereye koyuyorsunuz. PKK'nın partisi ile hangi sorunu çözeceksiniz onu milletimize bir söyleyin" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de, kendisinin şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfretmesiyle ilgili de konuşan Destici "Hele bir küfürbaz var, ahlaksız, şahsiyet fukarası, mecliste de grup başkan vekili yapmışlar. Şehidimizin bacısına küfür edecek kadar alçaklaşan o alçak PKK'lı Kürdistan dediğinde sesini çıkartamıyor. Yazıklar olsun. Bir de sözde milliyetçiyiz diye ortalıkta dolaşıyorlar. Birde milliyetçiyiz diyenler orada nasıl duruyor, onlara nasıl tahammül ediyor, ses çıkartmıyor onu da anlamış değilim. Demek ki bunlar siyaseti devlet için, ülke için, millet için değil şahsi çıkarları ve menfaatleri için yapıyorlar. Çünkü ses çıkartsalar o partide onu durdurmazlar. Şehidin bacısına küfür edeni durdururlar. Ama bir tanesi benim buradan söylediklerimi o partide söylese emin olun, onu orada durdurmazlar. Bakıyoruz şehidimizin bacısına küfür eden aşağılık küfürbaz ile ilgili, bu ahlak fukarası ile ilgili ne yapacaklar diye bekliyoruz. Kamuoyuna yansıyan grup başkan vekilliğinden alacaklarmış. Eğer siz onu partinizde tutmaya devam eder, milletvekili sıfatı taşımasına müsaade ederseniz bizde millette bunu reddeder kabul etmeyiz. Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili olamaz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunamaz, milletvekili sıfatı taşıyamaz. Çünkü biz bu vatanı şehitlerimize gazilerimize borçluyuz" dedi.